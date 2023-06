Z Balkoni v poletje (VIDEO)

Letos bo minilo pet let, odkar so se v glasbeni skupini Džuboks, ki ima sedež v Kostanjevici na Krki, združili mladi glasbeniki, ki jim je glasba blizu od mladih nog. Skupino sestavlja pet članov iz različnih koncev Dolenjske, igrajo pa tako zabavno kot narodno-zabavno glasbo pa tudi druge glasbene žanre. Sestavljajo jo Matej Bizjak, ki igra bobne in harmoniko in je najstarejši član, ki je nekoč igral pri Orionu, zdaj pa glasbeno pot nadaljuje v Džuboksu, člani so še klaviaturist in harmonikar Tomaž Vugrin, bas kitarist in violinist Matija Vugrin, kitaro igra tudi Tadej Bon, glavna vokalistka pa je Lana Škof, ki je zamenjala prvotno članico Ivano Malkoč.

Z novo skladbo z naslovom Balkoni dolenjski glasbeniki napovedujejo skok v letošnje poletje. Kot pravijo, gre za pesem, ki je prijetna z uho, s svojimi ritmi in besedilom pa nas popelje na razigrano morje in obalo, kjer se odvija zgodba o lepih dekletih.