Z Agatho Christie je doktor House uresničil sanje

Vikarjev sin Bobby ob steni klifa naleti na negibnega moškega, ki je najverjetneje nesrečno zdrsnil. S poslednjim izdihom mu šepne: »Zakaj ne Evans ...?« Fotografija lepe ženske v neznančevem žepu pa je edina sled, s pomočjo katere se Bobby s prijateljico Frankie odloči razrešiti skrivnost. To je zasnova zgodbe izpod peresa mojstrice napetih detektivk Agathe Christie, ki je z vso silo že v fantovskih letih pritegnila igralca Hugha Laurieja.

Emma in Hugh sta poklicno že sodelovala, pred dolgimi leti pa sta bila tudi ljubezenski parček.

In četudi jo je v naslednjih letih prebral še ničkolikokrat, ga je zgodba vselej pritegnila z enako močjo, zato se jo je zvezdnik, sicer najbolj znan kot zajedljivi, domišljavi, vsevedni, egoistični, cinični, a genialni zdravnik House, odločil prevesti v televizijsko serijo.

Mladostna romanca

V teh dneh je na plačljivo BBC-jevo pretočno platformo BritBox prišla adaptacija novele Agathe Christie Zakaj ne Evans ...?, pod katero se Hugh Laurie ni podpisal le kot režiser, spisal je tudi scenarij in prevzel eno od stranskih vlog. S tem je samemu sebi uresničil dolgoletne sanje.

Še od tedaj, ko sem jo prvič prebral kot fante in dojel lepoto te resnično prvinske detektivke, mi dlake na tilniku stojijo pokonci.

»Ne pretiravam, če zatrdim, da sem o tem razmišljal in si tega želel že zelo dolgo. Bolj sem razmišljal, da bi knjigo adaptiral za televizijo, bolj mi je bila všeč ideja, da zgodbo, ki po moji oceni v sebi združuje humor, pustolovščino in misterij detektivke, prinesem tudi televizijskim gledalcem,« je dejal britanski zvezdnik, ki se je v zgodbo zaljubil že kot otrok. »Še od tedaj, ko sem jo prvič prebral kot fante in dojel lepoto te resnično prvinske detektivke, mi dlake na tilniku stojijo pokonci. Z vsakim naslednjim branjem pa sem se bolj in bolj zaljubljal v like.« Zato je priložnost televizijske adaptacije zagrabil z obema rokama, tako globoko počaščen, da je sklenil na snemalno prizorišče, kot režiser in igralec, prihajati s kravato. »Dal bom vse od sebe, da upravičim to zaupanje.«

V glavni vlogi Bobbyja je zaigral Will Poulter. FOTO: Nils Jorgensen/cover Images

Glavni vlogi v tridelni miniseriji sta kot Bobby in Frankie prevzela Will Poulter in Lucy Boynton, v stranskih vlogah pa se pojavita tudi Laurie in oskarjevka Emma Thompson, ki v preteklosti nista le že skupaj stala pred kamerami, temveč ju je v študijskih letih povezala celo Kupidova ljubezenska puščica. »Veslal je v tradicionalni veslaški dirki med univerzama Oxford in Cambridge,« je o njunih romantičnih začetkih dejala Thompsonova.

1934. je bila objavljena zgodba Zakaj ne Evans ...?

»Bil je tako velik in možat. Vedno je jedel velikanske zrezke. Preostanek časa pa je spal. In bil je noro zabaven.« A čeprav se njuna ljubezen ni dolgoročno obnesla, bila je le mladostna romanca, se je iz te razvilo dolgoletno prijateljstvo, ki ju povezuje še danes. »Vse, kar stori, je prežeto z njenim izjemnim talentom. Resnično je izjemna oseba in zelo dobra prijateljica,« se je z njo veselil in čutil ponos, ko je leta 2010 na hollywoodskem bulvarju zažarela njena zvezda. Na odkritju te Hugh seveda ni manjkal.