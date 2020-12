Warner Bros kinoverigam zadal smrtni udarec?

Med sedemnajstimi, ki gredo naravnost na HBO Max, je znanstvenofantastični Dune.

Premiera za božič

Letošnje leto je bilo z novimi filmskimi poslasticami precej osiromašeno. Studii so v upanju na odprtje kinematografov namreč redno zamikali premiere na poznejši čas, zgolj za nekatere sveže filme so se odločili, da preskočijo predvajanja v kinodvoranah in omogočijo gledanje prek najrazličnejših pretočnih platform.Kar je seveda potisnilo verige kinematografov, tudi tiste največje, na rob preživetja. Zdaj pa se zdi, da jim je studio Warner Bros lastnoročno podpisal smrtno obsodbo. »Živimo v edinstvenem času, ta pa zahteva ustvarjalne rešitve,« jeobrazložila precej nezaslišano odločitev studia, da bo v prihodnjem letu kar 17 njihovih novih filmov možno istočasno kot v kinematografih (kjer bo to mogoče) gledati tudi na platformi HBO Max. Vsak film bodo sočasno premierno prikazali tako v kinu kot na spletu, a po 31 dneh pretakanja si ga bo nato mogoče ogledati le še na velikem platnu.Težko pričakovano premiero stripovskega celovečerca Čudežna ženska: 1984 so pri studiu sprva s poletnih datumov zamaknili na jesenske, nato pa na poznejši, nedoločen čas. A se pred dnevi odločili, da mora biti čakanja enkrat konec. In le kateri dan bi bil boljši od božičnega večera! »Čudežna ženska prihaja v kina in na HBO Max 25. decembra,« so objavili na veliko veselje ljubiteljev filmov, ki so na drugi strani luže že začeli kupovati vstopnice. Po tihem pa so pri Warner Brosu skovali še načrt, kako bi bilo za studio najboljše postopati v prihodnje.»Nihče si bolj od nas ne želi, da bi se filmi vrnili v kina. Vemo tudi, da so nove filmske vsebine bistvene za preživetje kinematografov. A upoštevati moramo, da obstaja zelo realna možnost, da bo večina ameriških kinodvoran tudi v prihodnjem letu delovala z zmanjšanim obsegom,« zaradi česar so zdaj odvrgli bombo. Sedemnajst njihovih uspešnic gre premierno tudi naravnost na splet. Ob Čudežni ženski: 1984 tudi težko pričakovani filmi Matrica 4, Odred odpisanih 2, Godzilla vs. Kong, Dune, Space Jam: A New Legacy in tretje nadaljevanje grozljivke Priklicano zlo (The Conjuring: The Devil Made Me Do It).Po enem mesecu pretakanja na HBO Max (ta še precej nova platforma je za zdaj sicer dosegljiva zgolj Američanom, ki jim za te premierne filme ob mesečni naročnini ne bo treba doplačati niti centa) pa se bodo ti filmi nato vrteli le še v kinih.Po vsem svetu odzvanja, da že kmalu prihaja cepivo, ki nas bo rešilo primeža epidemije. A kljub tej obljubi, da se bomo že kmalu lahko vrnili v normalo, so se pri Warner Brosu, menda tudi ob posvetovanju z epidemiologi, odločili za premiere na pretočni platformi vse do izteka leta 2021. Menijo namreč, da bodo le tako lahko s čim več novimi filmi dosegli čim večje število ljudi, tako nacionalno kot mednarodno.»Prepričani smo, da se bodo ljudje takoj, ko in kjer bodo kinodvorane spet odprte, večinsko odločali za oglede na velikem platnu, sploh odmevnejših celovečercev,« še pravijo in dodajajo, da s tem edinstvenim načrtom za prihodnje leto omogočajo ogled filmov tudi tam, kjer bodo vrata kinodvoran še zaprta, ter za ljudi, ki po izkušnji letošnjega leta še ne bodo pripravljeni takoj zaviti v kino.