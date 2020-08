Vurberški festival prestavljen

14 izbranih ansamblov bo nastopilo na festivalu prihodnje leto na dan državnosti.

Direktor festivala Janez Toplak in Zdravko Geržina bosta moči spet združila prihodnje leto. FOTO: Mojca Marot

Špadni fantje iz Vipave pa so vurberškega odra že vajeni. Lani so na njem osvojili Šifrarjevo plaketo. FOTO: Mojca Marot

Priložnost za manj znane ansamble

Na Vurberku bo pelo in igralo kar deset debitantov.

Ansambel Galama bo eden od debitantov prihodnje leto. FOTO: Fb

Letošnje leto je za številne glasbenike vseh žanrov res drugačno, saj so praktično ostali skoraj brez dela. Veselic in koncertov ni, in čeprav so nekateri še upali, da bodo festivale lahko izvedli v jesenskem terminu, tudi teh, vsaj večine, ne bo. »Primorani smo bili sprejeti težko odločitev, ki pa je v tem času povsem na mestu. Ljubiteljem narodno-zabavne glasbe, ki jih na Vurberk vsako leto pride več kot tisoč, in to iz vseh krajev Slovenije, mnogi pa tudi iz tujine, letos žal ne moremo zagotoviti tistega, kar pričakujejo in česar so bili v vseh dosedanjih letih vajeni. Torej spremljanja dogajanja na odru z upoštevanjem varne distance. Zdravje je na prvem mestu in je naše največje bogastvo. Očitno pa virus, ki nas obkroža, skoraj zagotovo še ni »rekel« zadnje, in to je razlog, da smo sprejeli odločitev, da ga preložimo na prihodnje leto,« je za Slovenske novice razkril direktor festivalaTežave so se za organizatorja, Turistično društvo Vurberk, začele že zgodaj spomladi, takoj po izbruhu epidemije, ko bi ansambli že morali poslati posnetke skladb, s katerimi so se želeli predstaviti na festivalu. Zaradi z epidemijo povezanih ukrepov prepovedi druženja in tudi zaprtja občinskih meja skladb v studiih niso mogli pravočasno posneti. Posledično so zato organizatorji razpis podaljšali vse do konca junija, prav tako pa so bili primorani odpovedati tudi javni izbor ansamblov, ki je zadnjih dvajset let potekal v Podnanosu v Vipavski dolini. »Odločili smo se za nekoliko drugačno pot. Imenovali smo strokovno žirijo in ji posredovali posnetke vseh prijavljenih ansamblov, ki so izpolnjevali razpisne pogoje. Takih je bilo 18, a je eden še tik pred zasedanjem žirije svojo prijavo umaknil. Med preostalimi je nato komisija, ki ni imela lahkega dela, izbrala 14 takih, ki si zaslužijo, da se predstavijo na našem vurberškem festivalskem odru in se potegujejo za številne prestižne nagrade, v prvi vrsti vurberške zmaje in plakete Jožeta Šifrarja ter Lojzeta Slaka, prvič pa tudi za plaketi Tineta Lesjaka ter Fanike Požek,« razkriva Toplak.Med 14 izbranimi ansambli, ki bodo prihodnje leto na dan državnosti, torej 25. junija 2021, nastopili na Vurberku, ko bomo slavili tudi 30-letnico obstoja naše države, bo kar deset debitantov, le štirje pa so na festivalu v preteklosti že nastopili. Videli in slišali bomo Špadne fante iz Vipave, Ansambel Tomaža Rota iz Nove vasi na Blokah, Ansambel Vez iz Slovenj Gradca, Ansambel Galama iz Poljčan, predstavil se bo tudi Ansambel Poziv in Ksenja Šašek iz Novega mesta, pa Pik iz Šentjurja, Posluh iz Vitanja in Ansambel Brloga iz Šentilja v Slovenskih goricah, iz Šentjanža na Dolenjskem bodo prišli Šentjanci, iz Bele krajine Ansambel Andreja Bajuka, iz Moravč Raubarji. Prvič bodo na festivalu sodelovali tudi Neli Žlof in Muskonterji iz Vremskega Britofa, Polkaholiki iz Brezovice pri Ljubljani ter Ansambel Gregorja Kobala s Cola.Vsi se bodo predstavili s po eno tekmovalno skladbo, ki jo bodo organizatorji uvrstili tudi na zgoščenko; ta bo izšla ob festivalu, kar je stalnica vseh dosedanjih vurberških festivalov. »Pogoj, o tem bodo vsi ansambli tudi pisno obveščeni, pa je, da tekmovalna skladba do nastopa na Vurberku ne bo javno predvajana ter da v ansamblu ne bo prišlo do kadrovskih sprememb,« še dodaja direktor festivala Toplak. Sicer pa je, poleg Turističnega društva Vurberk, vsako leto soorganizator festivala tudi domača občina Duplek, medtem ko je tehnična organizacija v rokah agencije Geržina Videoton. Da se bodo vse viže slišale povsod po naši lepi domovini, pa bo poskrbela izkušena ekipa radia in televizije Veseljak. Organizatorji upajo, da prihodnje leto težav in ovir ne bo več, obenem pa se že pripravljajo tudi na jubilejni, 30. festival, ki bo leta 2022.