Vstopnice za Odiseja gredo že zdaj za med

Režiser Christopher Nolan sploh še ni končal snemanja težko pričakovanega filmskega spektakla Odisej, njegovi oboževalci pa so že pokupili veliko število vstopnic. To je najuspešnejša predprodaja v zgodovini filma, ugotavljajo kritiki. Film bo zgodba o znamenitem Homerjevem epu, v katerem se Odisej po trojanski vojni vrača domov in s svojimi tovariši doživi nenavadne preizkušnje.

Odiseja bo igral Matt Damon, njegovega sina Telemaha pa Tom Holland. Tudi preostala igralska zasedba je impresivna: Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, Mia Goth in John Leguizamo. Film snemajo v Maroku in na Siciliji, v kinematografe bo prišel 17. julija prihodnje leto. Producenti pričakujejo, da bo spektakel še uspešnejši od Oppenheimerja.

Odiseja bo upodobil Matt Damon. FOTO: Universal Pictures

Ni nenavadno, da je za najnovejši film Christopherja Nolana tolikšno zanimanje. To je režiser, ki ima veliko zvestih občudovalcev, ki želijo dešifrirati vsa skrivna sporočila v njegovih res posebnih filmih. Rodil se je v Londonu ameriški materi in angleškemu očetu. Njegov filmski prvenec iz leta 1998, paranoični triler Sledenje, je morda najbolj angleški, čeprav ga je takrat kritika spregledala.

Niso pa mogli spregledati Mementa, filma, ki govori o amnezičnem junaku, ki išče morilca svoje žene, a izgublja spomin, zato poskuša ujeti izgubljene podobe s pomočjo polaroidnih fotografij, ki jih snema, in s tetovažami po telesu. V njem je zasnoval svojo poetiko – poigravanje z identiteto in tokom časa.

Je mojster podob, mojster znanstvenofantastičnih vizij. Rad se loteva zapletenih tem in njegova domišljija ima dostop do več dimenzij, kot jih poznamo. Spomnimo se samo na Trilogijo o Batmanu, vojni film Dunkirk, Izvor in seveda Medzvezdje. Rdeča nit njegovih gibljivih pripovedi je apokalipsa. Ni čudno, da je posnel film o Oppenheimerju.

Christopher Nolan FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Po navedbah studia bo film posnet s tehnologijo imax, ki omogoča posebno visoko ločljivost. Nolan je ta format uporabil recimo že v filmih o Batmanu, pa tudi v Medzvezdju in Dunkirku. Nolan se pod film podpisuje tudi kot scenarist in producent, prav tako z njim znova sodeluje njegovIa dolgoletna partnerica in producentka Emma Thomas, ki je skupaj z Nolanom na primer prejela oskarja za najboljši film (Oppenheimer).

Njegov Oppenheimer je bil nagrajen s sedmimi oskarji. FOTO: Yuichi Yamazaki/Afp

Ko Nolana sprašujejo, zakaj se v svojih filmih tako obsedeno ukvarja s časom, odgovarja: »Ker živim v njem. To je najbolj temeljna človeška izkušnja. To, kako dojemamo svet, določa prav čas. In film je odličen medij, v katerem lahko govorim o njem.« Zatorej ni čudno, da se z Odisejem vrača v zgodovino, v zgodbo o vojni, preizkušnjah in hrepenenju po domu, ki se vedno bolj izmika.