Vsi se čudijo ženi slavnega tenisača, sprašujejo se, kaj počne (VIDEO)

»Jelena, kaj za vraga počneš?« To je le eno izmed vprašanj, ki se je porajalo uporabnikom družabnih omrežij, ko so si ogledali posnetek Jelene Djoković med vadbo. »Kakšne so to akrobacije, ki jih izvaja Jelena Djoković? Kaj ji bodo?«

Žena tenisača Novaka Djokovića na posnetku s trenerjem izvaja trening capoeire. Ob posnetku je še zapisala, da jo trener vedno spodbuja z besedami, da je bolečina le iluzija in da so napake najboljša učiteljica.

Capoeira je brazilska borilna veščina, ki združuje elemente borilnih veščin, plesa, igre, glasbe in akrobatike. Gre za nekakšen ples ali borbo, ki spominja na igro.

​