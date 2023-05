Vse stoji: stavka v Hollywoodu hromi produkcijo (FOTO)

Odvrtel se je en teden, odkar so scenaristi v Hollywoodu zaradi propadlih pogovorov s filmskimi studii in ponudniki pretočnih platform odložili svoja peresa in začeli stavkati. V preteklem desetletju se je televizijska in filmska krajina zaradi razmaha pretočnih platform namreč korenito spremenila, kar je dobiček studiev povečalo za 39 odstotkov, medtem ko so honorarji piscev, ki so vedno bolj obremenjeni, v tem istem obdobju padli za štiri odstotke. Precejšnji del scenaristov namreč ustvarja za minimalno plačo. Zaradi ekonomskih pritiskov in težnje po kovanju dobička so jim studii skrčili število tednov zaposlitve za vsako sezono serije oziroma oddaje, medtem ko filmski pisci za popravke scenarijev ne dobivajo dodatnega plačila. Po trije ali štirje pisci so stlačeni v eno sobico.

Filmski studii kljub vsemu zahtevajo, da se vsa dela, ki niso izključno pisanje scenarijev, nadaljujejo. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Če je bilo scenaristično pisanje včasih dodatna dejavnost, s katero so si pisci lahko izboljšali socialni položaj, danes to vse bolj postaja samostojna zaposlitev z nizkim plačilom. Povrhu pa je tu še konkurenca v obliki umetne inteligence. »Odložite svinčnike! Tovarna za pisanje je zaprta,« je že prejšnji torek tvitnila televizijska in filmska scenaristka Caroline Renard, ki se ji je v bojkotu pridružilo več kot 9000 scenaristov oziroma 98 odstotkov članov Ameriškega ceha scenaristov (WGA) z glasovalno pravico. Svoj glas podpore so jim v naslednjih dneh naklonili tudi številni znani, med temi Drew Barrymore, ki je zato odstopila od svoje vloge gostiteljice na podelitvi MTV televizijskih in filmskih nagrad, Pete Davidson pa je stavkajočim prinesel kup pic in se jim pridružil na ulici. »Brez piscev ni oddaj!«

Hud finančni udarec

Hollywoodski televizijski in filmski scenaristi so nazadnje odločili svoja peresa leta 2007. Stavka se je tedaj raztegnila na 100 dni, kar je filmsko industrijo stalo skoraj dve milijardi evrov. A tokrat zna še precej globlje zarezati v njen prihodek in se po ocenah strokovnjakov razvleči čez vse poletje in morda še dlje. Koliko bo to stalo studie, lahko zgolj ugibamo, a številke bodo velikanske, saj je po le nekaj dneh že zastala produkcija več serij in filmov. Začasno so tako na pavzo že pritisnili pri snemanju pete in zadnje sezone mega popularne Netflixove serije Stranger Things. Studii Marvel so ustavili predprodukcijo vampirskega trilerja Blade, ki bi ga morali začeti snemati prihodnji mesec, še vedno pa upajo, da bodo lahko po urniku nadaljevali produkcijo filmov Deadpool 3, Thunderbolts in Fantastic Four, kar pa se lahko že naslednji hip spremeni. Ustavila se je tudi produkcija Applove serije Loot, stavka pa je že s prvim dnema prizadela snemanja televizijskih oddaj, kot so The Late Show with Stephen Colbert, Jimmy Kimmel Live! in The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Podaljševanje stavke bo vplivalo tudi na povezane industrije, denimo gostince in cvetličarje.

Ameriško združenje scenaristov je sicer pred začetkom stavke šest tednov poskušalo doseči nekakšen sporazum s studii in ponudniki pretočnih vsebin, kot sta Netflix in Disney. A ker je bil njihov odziv na predloge »popolnoma nezadosten glede na eksistencialno krizo, s katero se soočajo pisci«, jim ni preostalo več drugega kot stavka. Med glavnimi zahtevami so tako višje plače, minimalna jamstva glede zaposlitve in večji delež dobička od pretočnih vsebin, čemur pa studii – tako trdijo – ne morejo ugoditi zaradi ekonomskih pritiskov zmanjšanja stroškov. Prva pogajanja po treh dneh štrajka so se tako po enajsturnem neplodnem dogovarjanju sunkovito zaustavila, za zdaj brez novih pogovorov na vidiku. Še huje, studii od piscev/producentov in ustvarjalcev serij na svojih plačilnih seznamih zahtevajo, da se kljub stavki vrnejo na delovna mesta in še naprej izpolnjujejo vse pogodbene naloge, ki niso scenaristično ustvarjanje.

Ustavilo se je pri seriji Stranger Things. FOTO: Netflix