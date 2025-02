Vse najboljše, Elvis (FOTO)

V manjših krajih po Sloveniji se v teh dneh vrstijo koncerti z naslovom Vse najboljše, Elvis, na katerih blestita naš mednarodno priznani pevec Uroš Perić, znan po svojih pristnih interpretacijah skladb iz zlate dobe blusa, soula in džeza, ter nič manj priznani pevec, skladatelj in aranžer zabavne glasbe Oto Pestner, ki jima na odru delata družbo kitarist Mladen Melanšek in bobnar Gregor Hrovat.

Melanšek je sicer tudi priznan ilustrator, portretist, stripar, avtor pravljic in večkratni državni prvak v lokostrelstvu. Hrovat pa je magistriran tolkalist, član zasedbe The Moonlighting Orchestra, ki svoje znanje prenaša tudi na mlade. Perić, Celjan s srbskimi koreninami, ki je lani praznoval 20 let svoje uspešne glasbene kariere, je tokrat združil moči s Pestnerjem, članom legendarnega New Swing Quarteta, pa tudi Alpskega kvinteta.

Utrinek z nastopa v Laškem FOTO: JURE SODJA

A tokrat se Perić in Pestner na koncertih poklanjata Elvisu Presleyju, kralju rock'n'rola, ki bi letos, če bi še živel, praznoval 90. rojstni dan. Na koncertih z naslovom Vse najboljše, Elvis lahko slišimo številne Elvisove nepozabne melodije in uspešnice, kot so Can't Help Falling in Love, Suspicious Minds, In the Ghetto, Hound Dog in druge. Oba, tako Oto kot Uroš, sta tudi sama velika oboževalca Elvisa.

Kralju v spomin

Pestner je kralju v spomin posnel celo dvojni album z naslovom Spomini na Elvisa, na katerega je uvrstil Elvisove najlepše pesmi v originalu in slovenski verziji. Prav Elvis je bil tisti, ki je za igranje klavirja navdušil Uroša Perića. In čeravno je Elvis znan kot kralj rock'n'rolla, se lahko na koncertih prepričamo, da njegove pesmi čudovito zvenijo tudi v džezovski izvedbi, posebno če vemo, da za aranžmaji stoji virtuoz, pevec in pianist, ki s svojim markantnim glasom in širokim karizmatičnim nasmehom navdušuje poslušalce po vsem svetu.

Uroš Perić in kitarist Mladen Melanšek FOTO: JURE SODJA

Zato ne preseneča, da so dvorane po Sloveniji povsod polne. Minuli konec tedna so koncertirali v Izoli in Laškem. Sploh v Laškem je bil koncert poseben, saj se je Urošu, Otu, Mladenu in Gregorju na odru pridružil Tone Povše na svojem orgelskem klavirju, kar je bila za poslušalce dodatna poslastica. Že ta petek bo koncert na Vrhniki, v soboto v Bukovici pri Novi Gorici, 14. marca v Idriji, 28. marca v Trbovljah, 29. marca v Slovenskih Konjicah in dan pozneje, 30. marca, še v Selnici ob Dravi. Oto Pestner ne le poje, temveč tudi razkrije marsikatero zanimivo podrobnost iz Elvisovega ustvarjalnega obdobja in življenja nasploh.