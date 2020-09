Vse mame sveta končno dobile svojo himno

Neskončno sem hvaležna, da sem lahko mama.

Prikupna slovenska pevka, partnerica pevca, ki je decembra 2018 rodila sina, februarja letos pa hčerko, predstavlja osebnoizpovedno pesem z naslovom Mama. Začutile jo bodo vse mame ter tudi drugi člani družine, kajti nosi prekrasno sporočilo materinstva in ljubezni. Dolgo je razmišljala, kako za tako čustveno osebno pesem posneti lep videospot. Po razmišljanju se je odločila, da če je pesem o njunih dveh srčkih, potem je prav, da sta tudi onadva zvezdi tega spota, in točno tako je bilo, Tai pa je celo dodal mini pevski vložek.Čeprav je spoznala, da je snemanje s tako majhnimi otročki včasih celo večji napor, kot pa če snemaš sam, ji ni žal, saj pravi, da so z družino preživeli čudovite trenutke v Medulinu in na otoku Levan, kjer je posneta večina videospota, v katerem sta Tia in Tai nasmejala marsikoga. Prizna, da so v videospotu prikazani sami lepi in nasmejani trenutki, a se zaveda, da vsaka mama ve, da ni vedno tako in da vsaka noč ni noč za počitek, ampak tudi za vstajanje, dojenje, tolažbo.Sporočilo pesmi pa pravi, da je jasno, da so otroci naš največji zaklad, ki ga moramo čuvati za vse na svetu. Nastja prizna, da je ob prvem ogledu videospota zajokala od sreče in veselja. »Pred dvema letoma sem postala mamica sinčku Taiu, letos pa še hčerkici Tii. Do takrat nisem vedela, kaj pomeni nosečnost, porod, materinstvo, vzgoja otrok. Zdaj vem in neskončno sem hvaležna, da sem lahko mama. Hkrati tudicenim vse mame na tem svetu, kajti me smo morale biti kar močne, da smo svoje zakladke spravile na ta svet! Bodimo ponosne na naše male ali že velike sončke in prav tako tudi otroci bodite spoštljivi do svojih staršev in jim pomagajte ter ne pozabite, koliko so naredili za nas,« poudarja Nastja.