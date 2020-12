Vse bi dal za dva kvadratna metra odra

Preprosto na ta dan nisem vajen biti doma in letos bo to zame nekaj čisto novega.

»Božič je praznik, ko si vzameš čas za družino in se posvetimo drug drugemu. To je zame predvsem družinski, manj pa verski praznik. Tudi praznik obdarovanja in miru, ki ga preživimo ob igranju družabnih iger, gledanju filmov z božično tematiko, zberemo se okoli klavirja in kakšno tudi zapojemo,« pravi primorski glasbenikin doda, da je na ta dan miza vedno polna dobrot, na njej pa ne smeta manjkati goveja juha in pečenka.»Po navadi spečemo potratno potico in božične piškote, ki jih oblikujeta hčerkiin. Zvečer z ženo spijeva kozarec rdečega vina in ob sproščenem pogovoru obujava spomine. Letos se bova spominjala tudi lanskega božiča, ko so se nam piškoti zažgali, ker smo pozabili nanje. A brez skrbi, že drugi dan smo spekli nove,« nam smeje prizna Gržina, ki pa bo letos, kot mnogi drugi glasbeniki, prvič doma tudi na silvestrsko noč.»Priznam, da smo najdaljšo noč Kalamari vedno preživeli na kakšnem odru in zabavali ljudi. Preprosto na ta dan nisem vajen biti doma in letos bo to zame nekaj čisto novega. Upam pa, da se ne bo kmalu ponovilo, saj nam glasbenikom v tem obdobju ni prijetno. Vse bi dal za le dva kvadratna metra odra in pet članov občinstva pred njim,« je iskren Gržina.