Vsak verz je nastal po resnični zgodbi (VIDEO)

»Pesem Ime očeta Modrijani posvečamo Porodnišnici Celje, kjer so nam prijazni in strokovni delavci pomagali v najlepših in intimnih trenutkih naših življenj. Sploh pa so prav tu na najlepši možen način začeli pisati svojo življenjsko zgodbo naši mali modrijani in dve modrijanki. In nikoli ne bomo pozabili, kaj so storili za nas,« je ob rojstvu nove skladbe z naslovom Ime očeta dejal modrijan, ki je nazadnje postal mladi očka.Videospot je dobil tudi filmsko zgodbo, ki jo je posebej za to pesem režiral, v njem pa vidimo mlado generacijo nadarjenih igralcev. »To sta, ki je bil nazadnje opažen v slovenskem filmu Ne pozabi dihati, ter, ki je med drugim igrala v filmu Nika, pa tudi drugi igralciter,« še razkrivajo modrijaniinin Blažter, ki so pesem že predstavili poslušalcem na koncertih Modrijani osebno februarja, tik pred epidemijo, zdaj pa so jo tudi posneli in ponudili poslušalcem, ki jim je pesem seveda všeč, kot vse dosedanje Modrijanove.