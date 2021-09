Vrtno zabavo je prekinila policija

Primorska skupina Tequila, ki je Slovenijo že osvojila z uspešnicama Vanilija in Porcelan, ima novo Sosedo, prvo skladbo po koronskem zatišju, pod videospot pa se podpisuje Rok Maver, ki je ustvaril tudi zadnji videospot priljubljene pevke Nine Pušlar. Skupini Tequila se je vse skupaj sicer malo zavleklo, ker so bili v letošnjem poletju zasedeni z nastopi, pred nekaj dnevi pa so le našli čas in ob vinski fontani v Marezigah, ki slovi tudi kot točka z najlepšim razgledom na slovensko Obalo in Istro, pripravili vrtno zabavo za prijatelje. Za gurmanske grižljaje je poskrbela Kaja Baletič iz Masterchefa, komika Andrej Težak - Tešky in Marko Žerjal sta pokramljala tudi o prihajajočem dobrodelnem projektu K-Rožnik 48, predvsem pa so prišli prijatelje pozdravit kolegi glasbeniki.



Zabava se je pozno popoldan povsem nepričakovano spreobrnila v zvezdniški koncert, na katerem so z gostitelji sodelovali Jože Potrebuješ, Miki Vlahovič, Rok Lunaček, fantje iz skupine Zvita feltna, Jay Bolk, Urban Vidmar in drugi. Obiskovalci vinske fontane so bili nad presenečenjem navdušeni, vse skupaj pa se je končalo šele pozno v noč, ko so veseljake na uro prijazno opomnili možje postave. No, če je morda kdo dvomil – skupina Tequila zna prirediti odlično zabavo in tako je šla njihova Soseda v anale ob sami izdaji.

