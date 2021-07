Vroči petkovi večeri v Radgoni

Kljub novim ukrepom vlade je prijetni glasbi prisluhnilo lepo število obiskovalcev.

V nadljevanju Radgonskega poletja 2021, ki ob petkih zvečer na trato pred Mladinskim centrom v središču mesta priteguje množice mladih in malce manj mladih iz Pomurja, Slovenskih goric in sosednje Avstrije, so nastopile tri skupine, in sicer Julijan Erič band, Žen in Balans.Slednji so odprli glasbeni večer, gre pa za ljubljanski podtalni bunkerpop bend, ki sta ga leta 2013 ustanovilain. Avtorja od leta 2016 sodelujeta z italijanskim sodobnim umetnikom, s katerim publiki predstavita edinstveno avdiovizualno koncertno izkušnjo. Trenutno pripravljata svoj četrti album. Po prepričanju nekaterih je skupina Balans ta hip najžlahtnejše in najbolj navdušujoče ime, vsebino, tehničnost in zvočno-lirično estetiko gradi na širokem spektru naredi sam (DIY) glasbenih elementov. Njihova surovost in izpovedane frustracije nas spominjajo na najmočnejše trenutke yugo punk glasbe in novovalovskega gibanja.Navdušila je tudi ženska skupina Žen, ki je nastala leta 2009 v Zagrebu. V zadnjih letih so nastopile na številnih večjih evropskih festivalih in klubih od Baltika do Balkana ter od Atlantika do Visle. V začetku leta 2017 so združile moči z Moonlee Records, rezultat tega zanimivega sodelovanja pa je njihov tretji album Sunčani ljudi, ki je izšel novembra 2017. Občinstvo je še posebno navdušila tretja skupina – Julijan Erič band.Frontman Prismojenih profesorjev bluesa se je tokrat predstavil s svojim drugim projektom. Skupina igra glasbo, ki jo je moč opisati kot rockersko improviziranje v slogu 60. in 70. let. Kot podlaga jim služijo avtorske pesmi in repertoar. V prihodnjih tednih oziroma ob petkih obiskovalce čaka še nekaj vročih nastopov, že ta petek v mesto penine prihajatain skupina Masharik, avgusta pa bodo na oder stopili še, 3:rma,, Kombinatke in mnogi drugi.