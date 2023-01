Vrnitev v osemdeseta

Se še spomnite časov, ko je pot na morje trajala celo večnost, ko smo prepevali Moja dežela, gledali risanke in cikcak zajčke, žvečili bazooke, sestavljali rubikovo kocko in pili pingo sok? Se spomnite časov, ko smo Slovenci začeli sanjati in razmišljati o tem, da bomo imeli svojo državo, in ko smo glasbi res rekli glasba?

»Ponosno predstavljamo Radio 1 80, ki je namenjen vsem ljubiteljem glasbe iz najboljšega desetletja v glasbi. Starejši se ga spominjajo z nostalgijo, mlajši danes velike uspešnice tega obdobja odkrivajo na tiktoku. Radio 1 80 ponuja poslušalcem, ki pogrešajo to glasbeno zvrst, točno tisto, kar si želijo. Voditelji vam bodo v kratkih moderacijah zaupali številne podrobnosti o vaših najljubših skladbah iz osemdesetih let, ki jih že dolgo niste slišali,« je povedala urednica Mojca Pušlar. Poslušalce je zjutraj prvi pozdravil eden največjih ljubiteljev in poznavalcev dobre glasbe Matjaž Lovše, pridružil se mu je še pevec Božidar Wolfand - Wolf, ki je na prvo jutro predvajanja zapel uspešnico Oh ne, cherie, in skupaj sta odprla novo radijsko postajo.

Zakaj radijska postaja, ki bo stoodstotno posvečena le glasbi iz osemdesetih let? »Zadnjih nekaj let spremljamo trend dvigovanja priljubljenosti glasbe iz osemdesetih, zato smo se odločili, da eni izmed naših najmlajših radijskih postaj, Radiu 2, damo novo identiteto. S tem se bo družina Radia 1 povečala in svojim poslušalcem ponudila dodatni razlog, da ostanejo na naših frekvencah. Radio 1 80 deluje pod okriljem znamke Radia 1, vendar bo imel čisto samostojen program,« so še povedali odgovorni.