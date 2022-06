Velika vrnitev očeta slovenske elektronike

V ljubljansko Cvetličarno se 18. junija vrača oče slovenske elektronike Valentino Kanzyani s svojim ekskluzivnim triurnim techno setom na dogodku, ki so ga poimenovali Old Kitchen. Za gramofoni mu bodo družbo delali še Gumja, Veztax in DJ Psiho.

Tine Kocjančič, bolj poznan pod psevdonimom Valentino Kanzyani, se je z vrtenjem glasbe spoznal že v najstniških letih, svoj didžejski debi je v klubu doživel pri rosnih petnajstih. Šestinštiridesetletni Koprčan si je kot solastnik in producent založbe Recycled Loops od leta 1999 ustvaril neuničljiv status na sceni elektronske glasbe, ki ga je skozi leta nadgrajeval v kultni diskoteki Ambasada Gavioli. Upravičeno nosi naziv očeta elektronske glasbe v Sloveniji in ustanovitelja novega vala techna, ki je rezultat njegovega nenehnega eksperimentiranja z različnimi zvoki in stili. S svojim prvim albumom in žgečkljivo Pornoramo je dosegel takojšen uspeh, ki mu je omogočil sodelovanje z drugimi eminentnimi imeni elektronske scene.

Družbo mu bodo delali prej omenjeni didžeji, Gumja je denimo v več kot dveh desetletjih na sceni pustil močan vpliv kot didžej, producent, vodja založb in promotor dogodkov. Eden od glasbenikov, ki si neutrudno utirajo pot, je Veztax, enačaj za prvinski energični techno, DJ Psiho pa je s svojo karizmo in dinamičnostjo miksa na prelomu tisočletja postal eden izmed najbolj iskanih domačih didžejev.