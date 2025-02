Vrnitev legende po 30 letih

Priljubljena Verdijeva pozna operna mojstrovina Otello se je po skoraj treh desetletjih vrnila na oder mariborske Opere, tokrat v povsem novi postavitvi režiserja Guya Montavona. V Mariboru so Otella izvedli prvič v sezoni 1967/1968, druga uprizoritev se je zgodila v sezoni 1996/1997. Takrat je bil režiser predstave Paolo Trevisi in dirigent Stefano Pellegrino Amato.

Tokrat je za dirigentsko paličico prijel Italijan Roberto Gianola, rojen leta 1974 v Leccu, ki velja za enega najzanimivejših dirigentov svoje generacije. Je glasbeni direktor Opere in baleta v Istanbulu, kjer vodi operni, baletni in simfonični repertoar. V sezoni 2021/2022 je v ljubljanski Operi debitiral z opero Capuleti in Montegi.

V glavnih vlogah Otella nastopajo Sung Kyu Park, Sabina Cvilak in Luka Brajnik. Uro pred premiero je v gledališču potekala slavnostna seja sveta SNG Maribor, na kateri so častni naziv ambasador SNG Maribor podelili baletniku Ediju Dežmanu, dramaturgu Viliju Ravnjaku, dirigentu Simonu Robinsonu in tenoristu Miru Solmanu. Ta naziv podeljujejo za nadpovprečne prispevke, vrhunske dosežke in zasluge pri uveljavitvi in razvoju gledališča.