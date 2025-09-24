Vrhunski čarodeji iz vse Evrope ustvarili večer, ki ga obiskovalci ne bodo pozabili

V Festivalni dvorani na Bledu je potekal že tretji Gala Magic Show, ko je nemogoče postalo mogoče. V eni sami noči so se meje med resničnostjo in domišljijo zazdele popolnoma zabrisane. Vrhunski iluzionisti in čarodeji iz vse Evrope so poskrbeli za dogodek, na katerem je zavladala magija.

Nemogoče je mogoče

Že pred dogodkom sta pred dvorano in v preddverju obiskovalce pozdravila dobra vila Gute Fee Lusy ter čarodej Brlini, ki sta s pisanimi milnimi mehurčki napolnila zrak in ustvarila pravo praznično vzdušje. Večer je povezoval Peter Poles, ki se je prelevil v čarovnika z umetniškim imenom Pero Čarodero in občinstvu pokazal nekaj trikov. Na odru so se zvrstili gostje iz različnih evropskih držav in vsak je v svojem slogu dodal večeru poseben pečat. Aktualni svetovni prvak v iluzijah iz Italije, Alberto Giorgi, je sestavil ogromnega robota, ga s čarovnijo oživel in poslal na sprehod po odru Festivalne dvorane. Preobrat je sledil v trenutku, ko je Alberto izginil in se pojavil v notranjosti robota.

Pred dvorano je obiskovalce pozdravila dobra vila Gute Fee Lussy, ki je z milnimi mehurčki napolnila zrak in ustvarila pravljično vzdušje. FOTO: Nik Bertoncelj

Svetovno priznani mojster Stefano Igor Brkarić je navdušil s toplino in humorjem ter pokazal, da je magija resnično umetnost za vse generacije, pri čemer so mu na odru pomagali najmlajši obiskovalci iz dvorane. Svetovno priznani mojster magije Bill Cheung je osupnil s tako imenovano magijo close-up, s katero je občinstvo popeljal na potovanje skozi čas. Trike s kartami je izvajal pred očmi gledalcev, v obratnem vrstnem redu, kot smo jih sicer vajeni.

S salonsko magijo je francoski inovator Guilhem Julia predstavil točko Newspaper Act, s katero je leta 2018 postal francoski prvak v odrski magiji. S to točko je osvajal odre po vsem svetu in očaral tudi občinstvo na Bledu. Za lahkotno svežino in igrivo energijo je poskrbel francoski prvak odrske magije Charly Brahim, ki je večer obogatil s prepletom čarovniško-gledaliških elementov. Dogajanje sta zaključila aktualna svetovna prvaka Alberto Giorgi in Laura s spektakularno točko, ki je pred očmi gledalcev premikala meje nemogočega.

Bled je bil znova začaran. FOTO: Nik Bertoncelj

Pred očmi gledalcev

»Občutek je izjemen. Na enem odru združiti vrhunske čarodeje iz vse Evrope je priložnost, ki jo cenimo vsakokrat. Vsako leto znova opazujemo odzive občinstva in vidimo, kako magija povezuje generacije. Ta večer dokazuje, da čarovnija ni le zabava, temveč tudi umetniška izkušnja, ki ustvarja skupno doživetje,« je po predstavi povedal predsednik Društva čarobnih umetnikov Slovenije in pobudnik šova Marko Drljepan.

Italijanski mojster iluzij Alberto Giorgi je občinstvo popeljal v svet vizualne domišljije. FOTO: Nik Bertoncelj

Po njegovem sta kombinacija vrhunskih izvajalcev in intimnost predstave tisto, kar blejsko prireditev loči od drugih podobnih dogodkov: »Vsaka čarovnija se zgodi pred očmi gledalca, vsak nastopajoči ima zgodbo, s katero te ponese v svet domišljije in pusti za sabo edinstvene občutke. Tu ni iluzije za kamero – občutek je neposreden in oseben. Bled je že sam po sebi magičen, Gala Magic Show pa mu doda še dodaten čar in ustvarja nepozabno doživetje za vse udeležence. Za čarobne umetnike je posebno, da lahko kraj doživijo v vsej njegovi lepoti in morda najdejo navdih za nove čarovnije.«

Francoski čarodej je ustvaril nenavadne trenutke, tudi s stolom. FOTO: Nik Bertoncelj

Večer je bil poln čarobnih trenutkov – zvrstilo se je ogromno različnih zvrsti magije, od generalne in komične magije do čarovnije od blizu in velikih iluzij. Nad vsem dogajanjem je bil navdušen tudi blejski župan Anton Mežan, ki je povedal: »V prvi vrsti je to potrditev, da so bili mednarodna kongresa čarobnih umetnikov in Gala Magic Show izpeljani na visokem nivoju, ki je pustil pozitiven vtis pri udeležencih, nastopajočih in gledalcih. Seveda me kot župana veseli, da je to dogodek, ki se ga z veseljem udeležijo tudi lokalni prebivalci. Kot član društva in dolgoletni čarodej pa sem ponosen, da se vsa ta množica vrhunskih umetnikov, ki nastopajo na največjih svetovnih odrih, zbere prav v mojem domačem Bledu.«

Bučen aplavz ob koncu večera je potrdil, da so čarodeji ustvarili neponovljivo doživetje. Gala Magic Show 2025 bo ostal v spominu kot večer, ko so iluzije presegle pričakovanja in nagovorile srca vseh, ki so se prepustili čarovniji.