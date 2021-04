Vražja Eva zapela z misicama Lejo in Danijelo

Burjanovi se je uspelo leta 2018 na svetovnem finalnem izboru za miss sveta uvrstiti med dvanajst najlepših zemljank. FOTO: IGOR MALI

Dame so zapele znano narodno-zabavno pesem Štirih kovačev Gremo na pavre.

Nova oddaja V petek zvečer na Televiziji Slovenija si je očitno pridobila že veliko simpatij, komentarji pa so iz tedna v teden prizanesljivejši. Glasbeni in izbor nastopajočih je odličen, se strinjajo mnogi, gledalcem in poslušalcem pa je daleč najbolj všeč zasedba Diamanti, skupina, ki vse nastopajoče pevce in ansamble spremlja v živo.Ob igranju Diamantov so v zadnji oddaji zapele tudi tri lepe mlade dame, od katerih sta bili kar dve uradno potrjeni lepotici., sicer pevka Vražjih muzikantov, ki je prav tako zelo čedna mlada dama, je imela privilegij, da je zapela med dvema misicama, in sicerin. Skupaj pa so dame zapele znano narodno-zabavno vižo Štirih kovačev Gremo na pavre. In svojo nalogo opravile več kot odlično, zato upamo, da ta njihov nastop ni bil zadnji.Spomnimo, da je Danijela Burjan leta 2018 dosegla zgodovinski uspeh, ko se ji je uspelo na svetovnem finalnem izboru za miss sveta uvrstiti med dvanajst najlepših zemljank. Da je tudi nadarjena glasbenica, pove podatek, da je deset let obiskovala ure opernega petja in občasno nastopala s svojo spremljevalno skupino.Prav tako je glasbeno nadarjena Črnomaljka Leja Plut, ki je leta 2019, ob miss Slovenijein prvi spremljevalki, osvojila naslov druge spremljevalke. Leja že vseskozi podpira slovensko glasbo, da o njej tudi veliko ve, pa je obindokazala v oddaji V petek zvečer, saj je prav ekipi omenjenih treh, ki so se poimenovali Ta luštni, uspelo premagati ekipo Ta lepih, v kateri so biliin Danijela Burjan.