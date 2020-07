Vrača se z avtorsko skladbo

Govorilo se je, da se je preselil v tujino.

Ko je obveljalo že kar splošno prepričanje, da se je od glasbe poslovil, se z novo skladbo na slovensko glasbeno sceno po nekajletni odsotnosti vrača. V glasbi je zadnja leta sicer deloval, vendar na območju bivše Jugoslavije, predvsem v Srbiji. V Sloveniji se je v vmesnem času posvetil drugim stvarem, zdaj pa je novo pesem spodbudila ljubezen.»Naj skladba postane himna, posvečena vsem tistim, ki smo jih na kakršen koli način izgubili. Ljudje odhajajo, a ljubezen za vedno ostane, živi nekje globoko v nas,« pravi o novi skladbi Balada. Martin je tokrat avtor besedila in obsoavtor glasbe. Martin nikakor ni neznano ime na glasbeni sceni. Pri sedemnajstih letih se je z družino, mama je Slovenka, oče Srb, iz Srbije preselil v Slovenijo. V Srbiji je glasbeno pot začel že na otroških festivalih, leta 2005 pa se je po prihodu v Slovenijo začel pojavljati na tukajšnji glasbeni sceni in sodelovati z nekaterimi avtorji in menedžerji.Nastopil je tudi na Melodijah morja in sonca, leta 2007 na Emi in posnel nekaj skladb, pred leti pa se je njegova glasbena pot v Sloveniji vsaj v širšem smislu ustavila. Tudi v medijih o njem ni bilo ne duha ne sluha. Pred leti so se celo pojavile govorice, da se je odločil za pot v manekenskih vodah in da se je preselil v tujino, kar pa seveda ni držalo. Martin se je ves čas ukvarjal s frizerstvom, odprl je svoj salon in pozneje še bife, uspešen in iskan pa je tudi kot vizažist.Zdaj je, kot kaže, napočil trenutek za ponovno delovanje na slovenski glasbeni sceni in bržkone je tudi sam radoveden, kakšna bosta odziv in mnenje poslušalcev o njegovih novih projektih.