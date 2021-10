Vozniška pri 29, pa še ta zaradi vloge

Zaradi vloge se je moral na hitro naučiti voziti in opraviti izpit. FOTO: Osebni Arhiv

Kot droga

V prvem iz franšize sta igrala Shia LaBeouf in Megan Fox. FOTO: Tvspored-service

Česa takega, kar načrtujejo zdaj, nismo videli v še nobenem nadaljevanju Transformerjev.

Ko so leta 2007 Transformerji, prej znani iz stripov, animirane serije in akcijskih figuric, zaživeli še na velikem platnu v formatu z akcijo nabitega celovečerca, je bil to za tedaj 15-letnegadan za v anale.Newyorški najstnik, ki ga je žejalo po vstopu v svet sedme umetnosti, je s Transformerji odraščal in jih oboževal, tedaj pa so oživeli še v njem najljubši umetniški zvrsti, na filmu. Zato je bilo Ramosovo vzhičenje že nepopisno in nenadkriljivo, ko je letošnjo pomlad izvedel, da se njegovi najljubši roboti ne le vračajo že v sedmem nadaljevanju, temveč celo, da bo v tem filmu zaigral tudi on. Bila je le ena težavica – za film mora znati voziti, danes 29-letni igralec pa nikoli ni imel potrebe po opravljanju vozniškega izpita. »Imel sem morda dva tedna, da dobim termin za izpit in ga tudi opravim.«Aprila so stripovski navdušenci skočili v zrak. Studio Paramount je najavil, da se Transformerji vračajo še v sedmi ediciji, prihajajoči film z naslovom Rise of the Beast pa se bo osredotočil na robotski rasi Maximalsov in Predaconsov. »Občinstvo bomo popeljali na pustolovščino okoli oble, sredi večstoletne srdite vojne med Avtoboti in Deseptikoni pa se bodo znašli tudi Maximalsi, Predaconsi in Terrorconsi,« so dražili z rdečo nitjo zgodbe, vzhičenja pa ni mogel skriti niti režiser., ki sicer stoji tudi za boksarskim hitom Creed II., saj naj bi se studio celo dogovarjal s perujsko vlado, da jim del filma pustijo snemati v slovitem izgubljenem inkovskem mestu Machu Picchu.Ramos bo prevzel vlogo strokovnjaka za elektroniko, ki se s prijateljico arheologinjo v podobislučajno znajde sredi vojne robotskih ras, kar ju iz domačega Brooklyna povede vse do Peruja. »Stripovska serija Beast wars je bila najbolj po mojem okusu. Zame je bila kot droga! Zamuditi nisem smel niti enega nadaljevanja,« je Ramos spregovoril o svoji mladostniški obsedenosti s prav tistim delom zgodbe, za katerega nikoli ni verjel, da se ga bodo lotili tudi veliki filmski studii. »Ko sem v roke dobil scenarij, sem mislil, da mi bo eksplodirala glava! Česa takega, kar načrtujejo zdaj, nismo videli v še nobenem nadaljevanju Transformerjev,« čeprav ni smel izdati nikakršnih podrobnosti.Priložnost zaigrati v zgodbi svojega odraščanja je seveda zagrabil z obema rokama, čeprav bi mu zlahka spolzela skozi prste. »Režiser mi je brž povedal, da moram, če si želim vlogo, znati voziti avto. Imel sem torej dva tedna, da dobim termin in opravim izpit.« Kajti tega se prej nikoli ni lotil, saj ni čutil potrebe. »Sprva ga nisem potreboval, potem pa je prišel Uber – moral sem le poklicati in že me je voznik pobral pred stanovanjem. Kakšen izpit za avto, torej!«