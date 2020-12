Voščilo za nenavadne praznike

Priljubljeni domači glasbenik SoulGreg Artist je za letošnji čarobni decembrski čas navdih našel v klasični brezčasni božični skladbi legendarnega pevca, za katero je naredil čudovito slovensko priredbo z naslovom Božična pesem.V pristnem družinskem božičnem duhu jo je prekrasno odpel z ženoin hčerkoter zanjo posnel tudi očarljiv videospot. »To priredbo iz petdesetih let prejšnjega stoletja sem za vas izbral zato, ker dojemam božične skladbe iz tistega časa kot najbolj pristne, ker v sebi nosijo globoko glasbeno vsebino z veliko topline in v srce kar narišejo duh božičnega časa,« je zapisal glasbenik ob izdaji skladbe na svoji facebook strani, obenem pa je z njo vsem voščil za letošnje praznike: »Ta skladba, video in naša zgodba naj bodo kot naše voščilo za letošnje nenavadne praznike. V tako zahtevnih časih nas lahko rešujejo le povezanost, medsebojno razumevanje, ljubezen, lepi odnosi in pa seveda glasba. Iz srca se zahvaljujem svoji Nini in Elli Viti za njuna prekrasna glasova in za vse, kar sta. Vsi trije vam želimo lepe in mirne praznike. Naj vas na vsakem koraku kljub vsemu vodi ljubezen in ne sovraštvo.«SoulGreg Artist je za priredbo pesmi The Christmas Song sam napisal slovensko besedilo in aranžma, za videospot pa je prispeval scenarij in režijo.