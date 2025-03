Vokalni džez v Skalni dvorani že ta petek

V Skalni dvorani na Ljubljanskem gradu se bo jutri, 14. marca 2025, ob 20. uri predstavila zasedba Fake Orchestra, ki že od leta 1997 deluje kot glasbeni kolektiv, njegovi bolj ali manj stalni člani in gostje pa so številni slovenski glasbeniki najvišjega razreda. Nastopili so na mnogo pomembnih prizoriščih in proslavah v domovini, na tujem pa vse od Istanbula do New Yorka. Posneli so pet žanrsko zelo različnih albumov.

V projektu All That Jazz bodo tokrat predstavili delček svojega najljubšega vokalnega džezovskega repertoarja. Glede na starost vseh članov bi lahko rekli, da gre za skupni nastop treh generacij slovenskega džeza. Nastopila bo zasedba: Ana Vipotnik (vokal), Lara Grbić (vokal), Igor Leonardi (kitara), Lovro Ravbar (saksofon), Aljoša Kavčič (klavir), Lazaro Zumeta (violina, tolkala), Dejan Hudoklin (bas) in Lovro Bone (bobni).

Jazz Club Ljubljanski grad je odprt od 19. do 23. ure, glasbeniki pa bodo nastopili ob 20. uri. Vstopnina: 11 evrov. Prodaja vstopnic: prodajna mesta Ljubljanskega gradu, recepcija hostla Celica, spodnja postaja vzpenjače, na www.ljubljanskigrad.si in vseh prodajnih mestih www.mojekarte.si (med drugim na Petrolovih bencinskih servisih, v poslovalnicah Kompasa po Sloveniji). Vstopnica za koncert vključuje povratno vozovnico za vzpenjačo, ki bo na dan koncerta obratovala do 23. ure.