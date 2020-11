Vojna zvezd bi skorajda romala na odpad

Dragocena zbirka v vrečah za smeti

REUTERS PICTURES Figure iz Vojne zvezd imajo veliko zbirateljsko vrednost. FOTO: Luke Macgregor/Reuters

35

tisočakov je iztržila najdražja figura.

Kakor da zadela na loteriji, si maneta roke britanska zakonca, ki sta pred meseci prejela nenavadno dediščino. Sosed jima je v oporoki namreč zapustil svojo garažo, seveda z vso kramo vred, ki jo bosta morala odstraniti, da si bosta lahko po svojih načrtih uredila pridobljeni prostor.A krama ni bila sama navlaka, stlačena v velike črne vreče za odpadke: daleč od tega, garaža je bila prava zakladnica dragocenih in redkih spominkov. Kot se je izkazalo, je bil možakar iz Stourbridgea v osrednji Angliji oboževalec Vojne zvezd, njegova zbirka pa je šokiranima dedičema prinesla za skoraj pol milijona evrov premoženja!Figure, spominki, fotografije, plakati, članki, revije, skratka vse, povezano z znamenito franšizo, se je v garaži nabiralo več desetletij, največ pa so vredni prav junaki znanstvenofantastičnih filmov, ki so bili še vedno shranjeni v originalni embalaži. Takšne zbirke ni nikjer na svetu, so navdušeno ocenili tudi strokovnjaki dražbene hiše Aston's Auctioneers, ki so dragocenosti razprodali prek spletne ponudbe v skorajda rekordnem času.Zvezdni uničevalec, eden od dveh na svetu, ki sta še v originalni embalaži, je tako iztržil osupljivih 35.000 evrov, Palitoy Jawa, eden od le desetih na svetu, pa 30.000. Osem figuric iz Vrnitve Jedija, za katere je bilo v osemdesetih treba odšteti drobiž, je zdaj iztržilo 1500 evrov – vsaka. Za med so šle še številne druge figure in dodatki ter spominki, za katere se srečnima zakoncema še sanjalo ni, da imajo spominsko vrednost. Še dobro, da sta kramo zaupala sinu v pregled, preden sta jo odnesla na odpad.