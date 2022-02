Vnukinja legendarnega pevca popestrila glasbeno sceno

Pesem Tebi, ki opeva aktualne družbene razmere in ima funky soul vajb, je spesnil izjemni Rok Gregor Vilčnik, uglasbili pa so jo prekaljeni glasbeni mački slovenske glasbene scene, ki ustvarjajo v glasbenem projektu Šus. To so basist Tadej Kampl, član številnih vrhunskih mednarodnih jazz zasedb Marko Črnčec ter kitarist Beno Soršak, ki je pesem tudi sproduciral in uglasbil. V pesmi Tebi pa se slovenski javnosti prvič predstavlja tudi Glorija Soršak, mlada, ambiciozna in nadarjena pevka, ki se v prostem času najraje ukvarja z glasbo.

Ta jo spremlja vse od prvih korakov, saj je hči profesionalnega kitarista Bena Soršaka in vnukinja legendarnega slovenskega pevca Iva Mojzerja. Beno Soršak dela kot neodvisni glasbeni producent in tudi redno producira skladbe za nemško glasbeno založbo. Ob tem še vedno igra kitaro, zadnja leta predvsem v glasbenih zasedbah Angata Fo in Siti Hlapci. Rok Vilčnik je v besedilo prelil družbeno aktualne trenutne razmere, stil skladbe pa bi lahko označili kot hiphopovski soul funk smoothie, gotovo enako mega osvežilen in koristen kot tisti, v katerega so umešane najbolj zdrave sestavine, ki od vseh pomembnih rudnin in vitaminov že malo pogrenijo.

A na koncu je vse zelo preprosto, kot pravi pesem: »Če si kaj obupan, vzemi malo muzike!« Vsekakor uspešna stara garda v sodelovanju z milenijko, ki ima kaj povedati z glasbo, besedilom in odličnim soul vokalom mlade Glorije. Seveda so šusovci z Glorijo posneli tudi videospot, dogajanje pa postavili v prostore butika Mire Strnad, ki premore tudi čudovit vintage fotelj. Za kamero sta bila Maja Mekina in Mihael Brunčko, za montažo pa je poskrbel Gregor Lozar.