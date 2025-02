Vitez Branko je tudi Alfijev muzikant

Branko Novak, eden naših najbolj znanih baritonistov, doma iz Svete Trojice v Slovenskih goricah, je januarja v madžarski prestolnici Budimpešti prejel priznanje kultúra lovagja 2025, ki ga podeljujejo ob madžarskem kulturnem prazniku.

»Priznanje je velika čast, saj gre tudi za viteški naziv. Podelila mi ga je fundacija za širjenje in ohranjanje kulture narodov pod okriljem Ministrstva za kulturo in inovacije Republike Madžarske, zato je bil na dogodku prisoten tudi njihov minister za kulturo in inovacije Hankó Balázs, priznanje in umestitev v viteški red pa mi je predal zbor častnih vitezov s predsednikom Nickom Ferencem na čelu,« nam je zaupal Branko Novak, presenečen in počaščen, saj je to priznanje in naziv pred leti prejel tudi princ Otto von Habsburg.

Branko Novak se ponaša s skladbo Branko bariton; zanj sta jo ustvarila Jože Burnik, ki je skomponiral melodijo, in Alfi Nipič, ki je prispeval besedilo.

»Še zdaj nisem povsem dojel, da sem prejel priznanje, ki ga ima še nekaj Slovencev, eden najvidnejših je bil vsekakor Slavko Avsenik, prejela sta ga tudi Alfi Nipič in Rudi Šantl,« je povedal Novak. Na podelitvi v Budimpešti so ga spremljali prijatelji in glasbeniki Srečko Ornik, Srečko Kovačič, Matej Kozel, Lah-ov Boris, Primož Kirič, Jože Krainer in Rudi Šantl.

Že kot otrok

»Seveda smo tam tudi igrali, brez tega ne gre,« je poudaril. »Priznanja, ki je namenjeno širjenju slovenske kulture, v mojem primeru glasbe, sem res zelo vesel in ga dojemam kot poklon vsem slovenskim glasbenikom, ki z našo glasbo presegamo meje domovine.« Branko Novak je ponosen tudi na svojega pradedka, člana nekoč znane Slavekove godbe, ki je igrala jugoslovanskemu kralju Aleksandru I. Karađorđeviču.

Že kot otrok je tolkel na boben, pozneje se je zaljubil v bariton, ki je danes njegov zaščitni znak. Kot za Janeza Pera, vodjo Alpskega kvinteta, s katerim sta velika prijatelja. Tudi Branko je večkrat igral z Mengeško godbo, saj obožuje godbe in njihov glasbeni utrip. Bariton ga je popeljal tudi v družbo Alfija Nipiča in njegovega ansambla, s katerim sodeluje več kot četrt stoletja.

»Večkrat zaigram z zasedbo Jodel Express, ki je najbolj znana po jodlarski kraljici Brigiti Vrhovnik Dorič. Z Brigito in njenim možem Boštjanom smo dobri družinski prijatelji in na piknikih radi stopimo skupaj in zaigramo.« Prav tako se v Sveti Trojici pri njem rada oglasita Alfi in njegova žena, da harmonikarja Siniše Čeha, s katerim igrata v zasedbi Maxi trio, niti ne omenjamo.

Lepa zbirka glasbil

Branko se lahko pohvali z lepo zbirko glasbil, ob vajah in nastopih pa najde še čas za delo na domači kmetiji, prideluje tudi vino. Glasbenika lahko srečate na polju ali v gozdu, kjer spravlja drva, redno je zaposlen v podjetju Raiffeisen, ob koncih tedna pa ga seveda najdete na odru. Prosti čas, kolikor ga ob vsem ostane, preživlja v družbi svoje Jasmine in njune Klare.

»A vedno najbolj uživam, ko lahko pred družinsko hišo ob posebej za to urejenem kozolcu nad ognjem pripravljam domače dobrote za številne prijatelje,« poudari glasbenik, ki bi bil prav lahko kuhar. Pri pripravi jedi, zlasti na žlico, se mu pogosto pridruži Roman Kramberger. »Narodnozabavna glasba me je izoblikovala in me še oblikuje. Z njeno pomočjo sem stkal prijateljstva s številnimi, tudi znanimi. Za njo živim in upam, da jo bom lahko še dolgo širil med ljudi,« je sklenil Branko Novak, vitez.