V teh res malce nerodnih časih, ko nobeno veseljačenje ni zaželeno, pravzaprav je prepovedano, menimo, da kakšen deci tudi ni greh.

Ena bolj znanih je polka z naslovom Metliška črnina, ki jo je ustvaril že pokojni glasbenik, bolj znan po vzdevku, harmonikar, ljudski pevec in avtor številnih zabavnih ter narodno-zabavnih skladb. Za omenjeno je ustvaril melodijo, besedilo pa je delo znanega Belokranjca. Pred kratkim so jo priredili in na novo posneli člani dolenjskega Ansambla Azalea.»Izbrali smo vino. Vino za bolečino! No, saj ne zamerite, če se malo pošalimo. V teh res malce nerodnih časih, ko nobeno veseljačenje ni zaželeno, pravzaprav je prepovedano, menimo, da kakšen deci tudi ni greh. Nasprotno, morda se bo ravno zaradi teh turobnih časov še bolj prilegel. Ampak pomembno je seveda ohraniti zdravo mero. Torej, res samo en deci. Malo za zdravje, malo pa za sproščenost,« so ob objavi priredbe polke zapisali člani Ansambla Azalea, ki so nas doslej razveselil s številnimi lastnimi skladbami. Tokrat pa so se odločili, da priredijo zelo priljubljeno Henčkovo skladbo.»Poklical nas jein nas pobaral, ali bi bili pripravljeni prirediti Henčkovo Metliško črnino. Najprej smo menili, da bi pesem bolj spadala h kakšni belokranjski zasedbi. Po poslušanju besedila, ki pravi 'prek Gorjancev prijatelja imam', pa smo se takoj strinjali, da je to nekaj, kar je za nas. In smo ponudbo sprejeli. Našli smo čas, no, le kdo od glasbenikov ga pa letos ni imel (he, he), smo našli tudi voljo in Metliška črnina je zazvenela po naše. Priredbo smo naredili sami in upamo, da bo poslušalcem všeč. Se pa zavedamo, da je bil Henčkov zven zares poseben in je še vedno edinstven,« priznava, vodja ansambla Azalea.Obenem člani privoščijo vsem vinarjem, da bo njihov letošnji pridelek odličen. Seveda pa ima vsak svoj okus. Kot so nam še zaupali, njihova pevkaprisega na traminec, vodja in kitarist ansambla Alen Malnar zavriska ob cvičku, basistnajraje srka šmarnico,pa še najbolj prija grozdni sok.