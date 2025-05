Vili Resnik odkrito: Draga ni bila zadovoljna

Vili Resnik je eden najbolj energičnih slovenskih glasbenih izvajalcev. Na sceni je že nekaj desetletij, a ima odrsko energijo, kot bi šele začel nastopati in mu jo lahko zavida marsikateri mlajši kolega. Ljudje ga povsod sprejmejo z velikim navdušenjem, saj je Vili znan po tem, da poskrbi za dobro zabavo.

Veliki zabavljač je nedavno izdal novo skladbo, ki nosi naslov Zate zvezda gori in je bila napisana po njegovi meri, pravzaprav celo govori o njem. Tako vsaj zatrjuje Rok Lunaček, ki jo je napisal. »To je pesem, ki predstavi osebno našega Vilija. Je komad, ki ima ritem, energijo, čustva. Vse to, kar Vili predstavlja. Težko bi povedal kaj, kar o Viliju še ni bilo povedanega ali napisanega. Poklon za takšno vrnitev, da je zdržal vsa ta leta na sceni, da je njegov glas še boljši kot nekoč in da je Zate zvezda gori podaljšek njegove duše. On je legenda. Pika!« Vili se strinja z Rokom.

Z novo pesmijo sega v 90. leta prejšnjega stoletja. FOTO: Dean Dubokovič

Velja za enega najbolj karizmatičnih slovenskih pevcev. FOTO: Jaka Škrlep

»To je pesem, v kateri začutim samega sebe, začutijo pa me tudi drugi. Tako vsaj razumem iz prvih odzivov. Pravijo mi tudi, da se bo v njej želel najti vsak izmed nas,« pravi. Pesem predstavlja Vilijev značilni pop, s katerim sega v 90. leta prejšnjega stoletja. Pevec je še povedal, da je skladbo prva slišala njegova Tamara, a ji najprej ni bila všeč. Zaradi tega sta se celo sporekla, a je Vili priznal, da je imela prav, saj ga je njena kritika spodbudila, da se je še bolj potrudil.

Videospot so posneli z ekipo Neo visuals. Zanimivo je, da Vili v njem ne igra glavne vloge, temveč samega sebe. Med prepevanjem nove skladbe njegov koncert obiščeta mlada zaljubljenca, ki sta se znašla v glavnih vlogah. Sicer pa je priljubljeni glasbenik zelo zaseden, poleg promocij pridno nastopa na vseh koncih in krajih. Pravi, da se ne sme pritoževati, da mu manjka dela, saj se neredko zgodi, da ima v istem dnevu kar tri nastope. Tudi zato je zelo pomembno, da ostaja v kondiciji, še pove.