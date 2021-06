Viharijo že 15 let

Jubilejnega koncerta zaradi znanih epidemioloških razmer ne bomo organizirali.

Sedež Ansambla Vihar je v Slovenj Gradcu, od koder prihajata bratain. Tomaž igra diatonično harmoniko, Peter kitaro, medtem ko je kontrabasist in baritonistdoma iz Šentjurja, odlična pevkapa iz Savinjske doline.Njihova mentorja sta odlična glasbenikain. Zato ni čudno, da je Ansambel Vihar že leto po nastanku, leta 2007, na festivalu v Vurberku osvojil tretjo nagrado strokovne komisije. Prav tako so tretjo nagrado strokovne komisije prejeli istega leta na festivalu narodno-zabavne glasbe v Lučah. Še posebno pa so bili ponosni, da so poslušalci Radia Slovenija julija 2007 ravno njihovo vižo izbrali za naj vižo meseca.Do leta 2008 so posneli že toliko skladb, da so lahko izdali prvo zgoščenko z naslovom Vzemi si čas za sanje. »Tudi leto 2010 je bilo zelo uspešno. Najprej smo aprila uspešno nastopili na festivalu Slovenska polka in valček s skladbo Še čakam te, junija pa smo se s skladbo Ne primerjaj me z njo predstavili še na festivalu Vurberk, kjer smo prav tako prejeli nagrado radijskih postaj,« obuja spomine Tomaž Prevorčič. In nadaljuje: »Leta 2011 smo bili spet uspešni na festivalu Vurberk, kjer smo za skladbo Dobro mi gre prejeli nagrado radijskih postaj in zlatega zmaja. Istega leta pa smo izdali že drugo zgoščenko z naslovom Ne primerjaj me z njo.«Že leta 2012 so se znova prijavili na nekaj festivalov, tudi na ptujskega, na katerem je njihova pevka Klara Lorger prejela Korenovo plaketo za najboljši vokal. Na ptujski festival so se vrnili tudi leto pozneje, 2013., in znova prejeli nagrado za najboljše besedilo skladbe Na sončni strani ulice. Tak je bil tudi naslov tretje zgoščenke, ki so jo izdali leta 2014, v tistem letu pa so posneli še videospot za pesem Nocoj bom z drugim zaplesala. Prav tako so se pred sedmimi leti udeležili festivala Slovenska polka in valček, na katerem so se predstavili z valčkom Kje je najin tih večer. Leta 2016 so v športni dvorani v Pamečah praznovali 10-letnico delovanja in predstavili četrto zgoščenko z naslovom Ko pride čas.»Letos, ko zaznamujemo 15-letnico delovanja, jubilejnega koncerta, zaradi znanih epidemioloških razmer, ne bomo organizirali. Zagotovo pa ga bomo čez pet let, ko bomo praznovali 20-letnico,« obljublja Tomaž Prevorčič. Ob tem člani že pripravljajo nove skladbe, ki bodo na peti zgoščenki morda izšle že prihodnje leto. To poletje pa jih čaka snemanje videospota v sodelovanju s TV Golica. »Dolgčas nam torej ne bo. Smo pa veseli, da imamo veliko zvestih poslušalcev, in tudi hvaležni vsem, ki so nam doslej stali ob strani,« v imenu vseh članov še pove Prevorčič.