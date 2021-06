Videospot Vili Resnika poln presenečenj (VIDEO)

Nič na svetu ne bi raje počel. Foto: Rok Breznik

Ti si me čakala je naslov nove uspešnice legendarnega pevca, ki je v zadnjih letih zares postregel s kupom novih skladb, ki so ga, kot pravi, pomladile in mu dale veliko volje do ustvarjanja za ljudi, ki ga spremljajo že toliko let. Nazadnje s skladbo Moja generacija, ki v samo pol leta zveni zimzeleno.»Kot vsaka dobra pesem se je tudi ta zgodila zelo spontano. Prišla je in ostala, izjemno vesela in tudi malce hudomušna skladba. Ne bi mogla bolj opisati mojega značaja in zagotovo ne bo manjkala na vseh žurih in koncertih, ki pridejo to poletje. Res se veselim, da se spet družimo in pojemo skupaj z vso Slovenijo,« razmišlja o skladbi Resnik.Pod melodijo in besedilo se vnovič podpisuje, za aranžma in produkcijo pa je znova poskrbel. »Res smo dobro utečena ekipa. Veliko se pogovarjamo o pesmih, veliko debatiramo, kaj bi bilo dobro, in to se čuti v pesmih, ki jim Vili s svojim izjemnim glasom vselej doda pridih večnosti,« pravi Rok Lunaček, Krešimir Tomec pa doda: »Vili je izjemen interpret. Vsakič je veselje, ko stopi skozi vrata studia, in vsi vemo, da bo nastalo nekaj, kar bodo imeli ljudje radi. Legenda pač.«Videospot je vnovič posnel zin ekipo Foto factory, snemali so ga na Primorskem, kjer Vili tudi živi, v njem pa se zgodi marsikateri duhovit pripetljaj. Vse mu gre namreč narobe, potem ko se sporečeta z boljšo polovico – je pa seveda konec pričakovano srečen. A videospot poskrbi tudi za veliko presenečenj. V njem se namreč prvič razkrijejo tudi naše preostale legende, velika imena slovenske glasbe, in sicerinResnik te dni veliko nastopa po Sloveniji, kot pravi, je čutiti veliko ljubezni do naše glasbe in neizmerno veselje, ker se ljudje znova lahko družijo in zapojejo skupaj. »Nič na svetu ne bi raje počel kot to, da razveseljujem ljudi in da jim prav s svojimi skladbami lahko polepšam vsak dan. Hvala vsem, ki me že leta podpirate, brez vas ne bi bil isti človek,« pevec sporoča zvestim oboževalcem.