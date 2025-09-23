Videospot posneli kar na koncertu: »Počutim se kot otrok«

Že spomladi razprodani koncert v Križankah je postregel z vsebinsko izpiljenim in produkcijsko dovršenim nastopom skupine Flirrt, ki osvaja koncertne odre, radijski eter ter splet z ljubeznijo in rokenrolom.

»Počutim se kot otrok, ki mu uresničiš novoletno željo, pa bi rad to veselje delil med vse ljudi. Ob izidu pesmi Blizu pred desetimi dnevi smo ljudi pozvali, da se naučijo besedilo in pesem v Križankah, kjer smo posneli videospot, zapojejo z nami. Drugače je bil pa vsaj zame vrhunec koncerta to, da smo ga izpeljali skoraj brez napake. Še dan pred nastopom sem bil brez glasu, polovica skupine je bila na zdravilih, nastop pa je bil tak, kot da smo bili vsi v najboljši formi. To je bil vrhunec. Enostavno lepo, ljubezen v najvišji obliki,« je misli po koncertu strnil ​Rok Lunaček.

Tudi če bi skupina dveinpolurno druženje ob 26 skladbah izpeljala sama, bi bil to nepozaben koncert. A na odru se je ves čas nekaj dogajalo. Prišla je dodatna violinistka, z Rokom je zaplesala igriva Inja, tam sta bila dva romska glasbenika, z Juretom Longyko in Kristino Samobor, pevko Tabuja, so se poklonili pokojnemu glasbenemu mojstru in Rokovemu prijatelju Janezu Zmazku - Žanu, eden od vrhuncev pa je bil tudi duet z Rudijem Bučarjem.