  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

NAVDUŠENI

Videospot posneli kar na koncertu: »Počutim se kot otrok«

Skupina Flirrt je s svojimi največjimi uspešnicami navdušila polne Križanke.
Po razprodanih Križankah je skupina v prodajo spustila še vstopnice za veliki koncert v mariborskem Taboru. FOTO: ANDRAŽ KOBE
Po razprodanih Križankah je skupina v prodajo spustila še vstopnice za veliki koncert v mariborskem Taboru. FOTO: ANDRAŽ KOBE
S. N.
 23. 9. 2025 | 12:20
A+A-

Že spomladi razprodani koncert v Križankah je postregel z vsebinsko izpiljenim in produkcijsko dovršenim nastopom skupine Flirrt, ki osvaja koncertne odre, radijski eter ter splet z ljubeznijo in rokenrolom. 

»Počutim se kot otrok, ki mu uresničiš novoletno željo, pa bi rad to veselje delil med vse ljudi. Ob izidu pesmi Blizu pred desetimi dnevi smo ljudi pozvali, da se naučijo besedilo in pesem v Križankah, kjer smo posneli videospot, zapojejo z nami. Drugače je bil pa vsaj zame vrhunec koncerta to, da smo ga izpeljali skoraj brez napake. Še dan pred nastopom sem bil brez glasu, polovica skupine je bila na zdravilih, nastop pa je bil tak, kot da smo bili vsi v najboljši formi. To je bil vrhunec. Enostavno lepo, ljubezen v najvišji obliki,« je misli po koncertu strnil ​Rok Lunaček.

Tudi če bi skupina dveinpolurno druženje ob 26 skladbah izpeljala sama, bi bil to nepozaben koncert. A na odru se je ves čas nekaj dogajalo. Prišla je dodatna violinistka, z Rokom je zaplesala igriva Inja, tam sta bila dva romska glasbenika, z Juretom Longyko in Kristino Samobor, pevko Tabuja, so se poklonili pokojnemu glasbenemu mojstru in Rokovemu prijatelju Janezu Zmazku - Žanu, eden od vrhuncev pa je bil tudi duet z Rudijem Bučarjem.

Več iz teme

FlirrtkoncertglasbaKrižanke
ZADNJE NOVICE
12:20
Bulvar  |  Glasba in film
NAVDUŠENI

Videospot posneli kar na koncertu: »Počutim se kot otrok«

Skupina Flirrt je s svojimi največjimi uspešnicami navdušila polne Križanke.
23. 9. 2025 | 12:20
12:06
Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Klic "bančnika" jo stal 30.000 evrov

Primer spletne goljufije s kriptovalutami.
23. 9. 2025 | 12:06
11:40
Ona  |  Stil
TESTIRALI SMO

Nova pametna urica se posveča kolesarjem (FOTO)

Huawei watch GT 6 pro še nadgrajuje tradicijo odličnih pametnih ur.
23. 9. 2025 | 11:40
11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
11:30
Ona  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Imamo jesensko različico hitre pice, ki jo boste oboževali

Mislite, da je pica rezervirana le za paradižnikovo omako in sir – za vas imamo novico.
Kaja Berlot23. 9. 2025 | 11:30
11:19
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Med snemanjem šova seksal z drugo: Sandi priznal, da je bil pri njej večkrat, ko so ugasnile kamere!

Z Milko sta se večkrat skrivaj dobila, celo med samim eksperimentom, ko so ugasnile kamere.
23. 9. 2025 | 11:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Čas teče, klub računa nanjo, zdravje ne more čakati

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
22. 9. 2025 | 13:30
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Z enim polnjenjem do Dalmacije

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Priklopite na nov sistem, ki v ozadju ureja vašo porabo

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

»Glede tega bi lahko napisal knjigo« (video)

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Kako do doživljenjske licence

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Na brezplačni koncert v Novo Gorico

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako nevaren je zrak v vašem domu?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Končno udobje brez hrupa

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Z nakupovanjem tukaj boste letno prihranili več 100 evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Naučite se veščine, ki jo uspešni uporabljajo vsak dan

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Mrzli dnevi, vroči toni: prihaja dogodek, ki bo zaznamoval to zimo

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

V sredo bo vsa Slovenija ob 10.30 prekinila delo

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Zala Djurić v obleki iz piva? Da, in izgledala je fantastično!

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Čist zrak je osnovna dobrina, brez katere ne moremo«

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

»Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki