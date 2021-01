Videospot je posnela kar doma (VIDEO)

V tem času se je treba znajti in biti ustvarjalen in iznajdljiv.

je tista izjemna pevka, ki lahko zapoje telefonski imenik, pa bo zvenel kot najlepša arija. S svojim glasom je očarala tudi na enem izmed največjih glasbenih šovov na svetu The Voice v Nemčiji in opozorila nase. Lani je izdala ploščo z naslovom Pieces, Disney pa jo je povabil tudi k sinhronizaciji filma Levji kralj, kjer je v slovenščini zapela in sinhronizirala dve pesmi, ki ju v originalu pojeMaja Založnik je v slovenskem prostoru s svojim neverjetnim vokalom prisotna že mnoga leta. Spremljali smo jo tako na različnih glasbenih izborih in v oddajah kot tudi na evrovizijskih tekmovanjih in koncertih v živo, kjer je zbranemu občinstvu predstavljala svoj bogati repertoar od popa, soula, rocka do funka. Zdaj pa predstavlja svojo novo pesem Please come home for Christmas, ki je, kot že naslov pove, praznično obarvana.»Vedno sem si želela božično pesem, in ko me je avtor pesmi in tekstapovabil k sodelovanju, niti nisem kaj dosti razmišljala, pesem mi je bila zelo všeč in smo jo takoj posneli,« je povedala pevka, ki dodaja, da govori o tem, da sta se z dragim spoznala za božič in da so to njeni najlepši spomini. In zdaj, ko ga ta božič ni z njo, ga izjemno pogreša. Videospot je bil posnet pri Maji doma, z njenim najdražjimpa sta ga snemala kar dva tedna, da bi ujela svoje skupne trenutke.»V tem času se je treba znajti in biti ustvarjalen in iznajdljiv, zato sem videospot tudi posnela doma. Ker se je začela karantena in da ne bi kršili kakšnih ukrepov, sem se odločila posneti video na drugačen način kot sicer,« je o posebni izkušnji povedala Maja, ki obožuje praznični čas. »Je simbol družine, ker se v tem času veliko družimo, in vse je tako praznično, svetleče, rdeče in čudovito. Letos bo še poseben, saj imam hčerin bo zanjo in za vse nas to prvi skupni božič,« je še povedala pevka.