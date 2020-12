VIDEO: Princ z Bel- Aira se vrača

Boj za predvajalne pravice

Tristan Fewings/Getty Images Serija je Willa Smitha izstrelila med največje zvezde Hollywooda. FOTO: Tristan Fewings/Getty Images

Se še spomnite zabavnih in odštekanih prigod iznajdljivega, čeprav nekoliko neresnega najstnika Willa, ki ga je mama, da se nekoliko obrusi in nauči odgovornosti, z nevarnih ulic zahodne Filadelfije poslala v urejeno družinsko okolje strica sodnika in odvetnika? Kajti hiperaktivni Will iz Princa z Bel-Aira, ene najbolj priljubljenih humorističnih serij 90. let, ki jeizstrelila na pot največjih hollywoodskih zvezd, se vrača. Čeprav v nekoliko temačnejši preobleki resne drame, ki bo spomnila na tudi tiste bolj krute plati resničnosti.Kdor je odraščal v 90. letih prejšnjega stoletja, je skoraj gotovo spremljal Princa z Bel-Aira. Tudi ameriški režiser, ki pa je že tedaj pomislil, da zasnova zgodbe serije ponuja še precej več od le komičnih zapletov najstništva. In prav tega, realističnega zasuka originalne situacijske komedije, se je zdaj tudi lotil, pri čemer je ustvarjalne moči združil s Smithom kot enim izvršnih producentov in produkcijsko hišo Universal Television. »Domišljavost, lahkomiselnost in zabavne note originala bodo sicer ostale, a hkrati se bomo v obrnjeni, dramatični različici serije močneje dotaknili vprašanja, kaj pomeni biti temnopolt moški v sodobni Ameriki, vključno s predsodki, konflikti, diskriminacijo,« so povedali pri Universal Television.Pri prihajajoči dramski seriji z naslovom Bel-Air bodo sodelovali tudi ustvarjalci prvotne, humorne nanizanke, le da bodoin, Will Smith intokrat zavzeli vloge producentov, za scenarij, v katerega znata vplesti tematike tolpaškega kriminala, revščine, socialne neenakosti in policijskega nasilja, pa sta menda poprijela Cooper, ki bo vihtel tudi režijsko taktirko, in, ki je imel svoje prste vmes tudi pri Sopranovih in Sinovih anarhije.Kdaj bo steklo snemanje in ali se bodo v dramski različici pojavili igralci, ki so zaznamovali humoristično različico preteklega stoletja, še ni znano. Vseeno pa je že obet Bel-Aira vzbudil velikansko zanimanje med najmočnejšimi ponudniki pretočnih filmskih in televizijskih vsebin, saj naj bi se Peacock, Netflix, HBO Max, Apple in Amazon že začeli boriti za odkup predvajalnih pravic.