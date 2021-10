Veste kdo je Talia? Zdaj je zbrala pogum in se predstavila Sloveniji

Svojo strast do glasbe intenzivno neguje že nekaj let, piše pesmi, igra na različne inštrumente, snema in ustvarja doma.

Pred dnevi je svoj glasbeni prvenec z naslovom Sama izdala pevka, doma iz Novega mesta. Besedilo za pesem, ki je prežeta s čarobnostjo in mističnim prizvokom, je napisala sama. Gre za glasbeno poživitev umirjenih ritmov, a vseeno z okusnim temperamentom. Tudi besedna igra pesmi namiguje na zrelost pevke, saj Talia trdno stoji na tleh, a se prijateljstvu in lepotam življenja ne odpoveduje, jih sprejema in želi deliti.Čeprav gre za njen prvenec, je Talia z glasbo povezana že vse življenje – že kot deklica je namreč vedela, da jo osrečuje ter je eden izmed pomembnejših elementov v njenem življenju. Svojo strast do glasbe intenzivno neguje že nekaj let, piše pesmi, igra na različne inštrumente, snema in ustvarja doma. Ta delček je bil do nedavnega skrit, letos pa je poslušala svoj notranji glas, zato je zbrala pogum, da svoj prvi singel predstavi širši javnosti.Talia je edinstvena, zato tudi želi ustvarjati nekaj drugačnega, čutnega, mističnega, predvsem glasbo, ki jo čuti, hkrati pa meni, da takšne pri nas primanjkuje. Pomembno vlogo pri ustvarjanju njene nove pesmi Sama je imel izjemni producent, s katerim sta se takoj ujela. Njuno sodelovanje je bilo odlično, zato že razmišljata o novih projektih in zgodbah, ki jih bosta ustvarila. Videospot za skladbo je ustvarilv sodelovanju z odlično ekipo, ki je dodala piko na i drugačnosti in mističnosti pesmi.