Vesna, Rdeči boogie, Babica gre na jug in Jebiga navdušili občinstvo v Križankah

S projekcijo filma Jebiga se je končal štiridnevni cikel slovenskih filmov, ki so zaznamovali različna obdobja slovenske kinematografije. Poleg legendarnega filma so si gledalci v čudovitem preddverju Križank ogledali še tri digitalizirane filme iz zakladnice slovenske filmske dediščine: Vesna, Rdeči boogie ali Kaj ti je, deklica ter nepozabno komedijo Babica gre na jug.

Ideja štiridnevnega kino festivala v Križankah se je porodila režiserju Petru Bratuši, ki je skupaj s producentom Andrejem Štritofom ter Festivalom Ljubljana pripravil program, ki je gledalce popeljal na nostalgično potovanje skozi zgodovino slovenskega filma. Prvi večer je bil posvečen prvi pravi igrani komediji – filmu Vesna (1953) režiserja Františka Čapa. Film sta napovedala moderator Boštjan Gorenc - Pižama in direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar.

Petek je bil rezerviran za glasbeni film Rdeči boogie ali Kaj ti je, deklica (1982) Karpa Godine, ki je gledalcem razkril ozadje nastajanja tega kultnega slovenskega filma, v katerem so zaigrali Boris Cavazza, Ivo Ban, Marko Derganc in tudi glasbenik Zoran Predin.

Tretji večer je bil posvečen lani preminulemu Vinciju Vogueu Anžlovarju ter njegovi komediji Babica gre na jug (1991), prvemu celovečernemu filmu, ustvarjenemu v samostojni Sloveniji, pri katerem je Bratuša sodeloval kot direktor fotografije. Igralka Nataša Matjašec Rošker se je ob tej priložnosti spomnila nastajanja filma in z gledalci delila svoje občutke s snemanja. Babica gre na jug je zgodba o gospe Sari, ki pobegne iz doma za ostarele ter se odloči, da obišče Portorož. Na poti spozna saksofonista Davida, ki prav tako išče nove začetke nekje drugje. Skozi mnogo kolobocij in prigod se zbližata, njuni pustolovščini pa se pridruži pevka Laura.

Zaključek festivala je pripadel komediji Jebiga (2000), ki je bil tudi najbolj obiskan film. Režiser Miha Hočevar in skoraj celotna igralska ter avtorska ekipa so v živo nagovorili gledalce ter jih navdušili z anekdotami s snemanja. Ob ogledu filma so obiskovalci na lastni koži občutili vroče poletje v Ljubljani. Film, ustvarjen brez proračunskih sredstev, ostaja aktualen in zabaven še danes. Ali bomo dočakali nadaljevanje te nepozabne komedije, pa Hočevar ni želel razkriti, so še sporočili iz Društva avdiovizualnih producentov Slovenije.