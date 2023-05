Veseli svatje na prelomnici (VIDEO)

Veseli svatje so ena izmed najprepoznavnejših narodno-zabavnih skupin pri nas. Lunca, Ne dam srca, Se ti kaj kolca so samo nekatere izmed njihovih mnogih uspešnic, med svoje oboževalce pa so v teh dneh poslali skladbo z naslovom Špricer. »Vsak trend, tudi harmonika, ima svoje vzpone in padce. Trenutno je narodno-zabavna glasba spet na vrhuncu. Mladi ponovno hodijo na veselice, pred kratkim je bila polka prvič v zgodovini več kot en mesec prva na portalu youtube. Veseli smo, da tudi naše skladbe prepevajo vse generacije. Dejstvo je, da se Svatje že od začetka trudimo, da bi glasbo, predvsem slovensko, približali tudi mladim. Naša glasba je imela s pomočjo avtorja Matjaža Vlašiča vedno pridih mladostne energije. in ravno to je tisto, kar nas je že od začetka razlikovalo od drugih ansamblov – ustvarili smo si svoj zven in stil, na kar smo poleg tega, da naše pesmi prepevajo vse generacije, najbolj ponosni. Seveda poleg naših polk in valčkov prepoznavnost dviguje naša pevka Anita – Štajerka je špricarja navajena, zato je jasno, da se je v novi pesmi hitro našla,« pravijo fantje.

Posebna vez z Avseniki

Veseli svatje so stalnica narodno-zabavne scene že vse od leta 2005. Leto 2023 je zanje prelomnica, saj praznujejo glasbeno polnoletnost. Z željo po izvajanju kakovostne glasbe so v svoji karieri nanizali kar veliko zmag na različnih festivalih, ustvarili več uspešnic, ki so jih ljudje vzeli za svoje, in igrali na odrih po vsej Sloveniji. Ustvarili so si svoj značilni zven, harmoniko približali mladim, vendar to še zdaleč ni vse. »Še naprej bomo delali kakovostno in se trudili, da naša glasba doseže čim več ljudi,« povedo. Veseli svatje je ena prvih Avsenikovih polk, ki je bila članom od nekdaj pri srcu. Temperamentna, radoživa in energična polka najbolje opiše člane prepoznavnega kvinteta. »Vilko in Slavko Avsenik sta harmoniko in slovensko glasbo ponesla v svet. Njihovo igranje, disciplina in trdo delo so lahko vzor čisto vsakemu glasbeniku in ponosni smo, da lahko vsaj del bogate Avsenikove dediščine vedno nosimo s seboj,« še pravijo Veseli svatje, ki so si zadali en sam cilj – razveseljevati ljudi ter osvojiti srca vseh, ki jim glasba pomeni razvedrilo.