S harmoniko začele in končale koncert (FOTO)

Minulo soboto zvečer se je v Oplotnici, pred tamkajšnjo športno dvorano Milenij, že dobro uro pred koncertom začela zbirati množica oboževalcev Veselih Štajerk, ki so bile prvi ženski ansambel pri nas. No, sprva še dekliški, saj so bile tako rekoč še otroci, stare od 13 do 16 let.

Ob pesmi Prinesi mi rože so otroci Veselih Štajerk vsak s svojo rožico prišli na oder in se stisnili k svojim mamicam.

V kratkih krilcih so suvereno stopile na oder s harmoniko, kitaro in bas kitaro in zabavale staro in mlado. Loti Žlaus, Mojci Črešnar in Marjani Hercog (danes Rakovnik) se je po dveh letih pridružila pevka Vida Sadek (danes Golob), dekleta pa so postajala vse bolj zaželena in priljubljena tako doma kot v tujini.

Športna dvorana v Oplotnici je bila čisto polna.

Zapel je tudi otroški pevski zbor OŠ Oplotnica.

Čeprav ni bilo vedno lahko, so po treh desetletjih ostali v knjigi in mislih samo najlepši spomini na glasbeno kariero, ki jim jo lahko zavida marsikdo. Ne le, da so prepotovale velik del sveta, še danes so v prvi in enaki zasedbi, s katero so začele. Kako jim je uspelo? Nobena od njih ni nikoli razmišljala ali vsaj izrazila želje, da ne bi bila več del ansambla, bile so velike prijateljice, ki so se družile tako na vajah, potovanjih, skupnih žurih, celo na dopust so nekaj časa hodile skupaj.

Otroci z rožicami

Počasi pa so si začele ustvarjati tudi družine. Prva je mamica leta 2012 postala Vida, ki je rodila sina Žigo, štiri leta pozneje je prvič postala mamica harmonikarica Mojca, ki je rodila hčerkico Evito, leto pozneje se je sina Lenarta razveselila Marjana, čez eno leto je Vida rodila drugo hčerkico Kajo, pred šestimi leti je Mojca še drugič povila hčerkico Seleno. Zadnja je pred tremi leti postala mamica Loti, ki se je razveselila hčerkice Sofie.

Nastopile so s Tanjo Žagar.

Pridružili so se jim Erosi.

In vseh šest otrok Veselih Štajerk smo videli na odru oplotniške športne dvorane. Žiga, Kaja, Evita, Selena, Lenart in Sofia so se najprej predstavili v videoposnetkih, nato pa ob pesmi Prinesi mi rože vsak s svojo rožico prišli na oder in se stisnili k svojim mamicam. Ganljiv prizor za vse v dvorani in hkrati dokaz, da otroci niso ovira na uspešni glasbeni poti, ki smo jo od začetka spremljali tudi v medijih. Tudi v časopisu Slovenske novice, o čemer so pričali številni članki, ki so bili objavljeni o njih in jih dekleta skrbno hranijo v svojih arhivih.

Venček uspešnic so morale dvakrat ponoviti, preden so jih obiskovalci spustili z odra.

Na odru niso bile same

Z oboževalci so delile številne druge spomine na prve nastope, oblačila, potovanja po svetu, snemanja kaset in plošč, ki so jih izdale in prodale v danes za mnoge nepredstavljivih nakladah. Vida in Marjana sta se medtem uradno poročili in spremenili priimek, utrinke z njunih porok smo videli med izvajanjem pesmi Ujela sem šopek. Koncert so sicer začele s svojo najbolj prepoznavno himno Vesele Štajerke, vmes smo slišali znano Ljubček moj, pa Sreča se vrne, Zapiram kamrico, najnovejšo Polka je v naših srcih in številne druge.

Na velikem platnu so prikazale spomine: od igranja, medijskih objav, potovanj, porok.

Vse so mamice. FOTOGRAFIJE: Mojca Marot

Na odru niso bile same, občasno jih je spremljal band, v katerem so bili harmonikar in pozavnist Igor Podpečan, pianist Samo Jezovšek, trobentač Nejc Tratnjek, klarinetist Dejan Korenak, kitarist Mike Orešar, bas kitarist Jože Sadek in bobnar Tim Korošec, zapeli so tudi Erosi, Tanja Žagar in pevski zbor OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, s humorjem in besedo je koncert v šopek povezal Franci Podbrežnik - Solčavski. Koncert so Vesele Štajerke zaključile enako veselo, kot so ga začele: s harmoniko. In z venčkom svojih uspešnic, ki so ga morale dvakrat ponoviti, preden so jih obiskovalci spustili z odra.