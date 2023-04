Veliko priznanje: Slovenci v znameniti videoigri (VIDEO)

Skupina Happy Ol' McWeasel je svoje temelje postavila v celtic punku, zvrsti, ki intenzivnost punk rocka meša s tradicionalnimi in pretežno irskimi melodijami in napevi. Pred šestnajstimi leti so na svojo glasbeno pot stopili kot priložnostni band, ki se je zbral za nastop na dan svetega Patrika. Prva priložnost je prišla spontano, nato sta prišli še druga in tretja in Happy Ol' McWeasel so postali resna skupina.

Na dan svetega Patrika se je za skupino zgodilo že marsikaj – tudi prvi koncert so imeli. FOTO: KAREL VLCEK

Iz irskih korenin je zrasel polnokrvni folk punk rock sestav z izvrstnim koncertnim renomejem in unikatno avtorsko glasbo, katerega raznovrstnost so opazili tudi v tujini. Skupina je namreč izjemno ponosna na dejstvo, da se je nedavno njihova skladba Danny Boy znašla v eni najuspešnejših iger vseh časov. Fantje so razkrili, da so snovalci franšize Call of Duty skladbo umestili v videoigro Call of Duty: Modern Warfare II Warzone 2.0 in Warzone mobile. Glasbo bodo igralci lahko predvajali v svojih vozilih znotraj ene od najbolj uspešnih videoiger vseh časov z milijoni igralcev po svetu. Happy Ol' McWeasel so svojo edinstveno različico irske ponarodele skladbe umestili na svoj prvenec No Offence, ki so ga izdali leta 2012. Za Mariborčane pa pravzaprav ni prvič, da so njihovo pesem uporabili v zabavni industriji.

Snovalci franšize so njihovo skladbo uvrstili v videoigro. FOTO: COD

Priredbo skladbe Danny Boy so prav tako čez lužo uporabili za soundtrack znane televizijske serije The Crazy Ones z Robinom Williamsom v glavni vlogi, njihove pesmi pa bo mogoče slišati tudi v filmih. Happy Ol' McWeasel so 17. marca letos praznovali 16 let delovanja in izdali nov album z naslovom Such is Life.