Veliko presenečenje Jelene Rozge: pripravlja se na velik projekt

Priljubljena hrvaška pevka Jelena Rozga je tik pred izpolnitvijo velike želje. Po dolgih mesecih dela, bo kmalu javnosti predstavila nov projekt. Kar 19 svojih pesmi pripravila v akustični verziji. Kot nam je uspelo izvedeti, se je, ko je izbirala pesmi, zanašala samo na svoje srce, zato je tudi naslov albuma Minut srca mog, ki je simbolično povezan z istoimenskim hitom iz leta 1996.

Tudi pri izbiri soustvarjalcev albuma se je hrvaška diva odločila poslušati občutke. Prvič je tokrat producentsko vlogo zaupala Srđanu Sekuloviću, ki je odgovoren za aranžmaje.Prva pesem iz albuma je priredba hita Zar je ljubav spala na to, ki ga je Jelena v originalu odpela pred več kot 20 leti s Tifom, bivšim pevcem skupine Bijelo Dugme. No, usoda pa jo je tokrat spojila z Matijo Cvekom, ki izjemen vokalist in eden najpopularnejših mladih pevcev na Hrvaškem.

Poleg izida novega albuma je pred Jeleno še en izziv oz. uresničitev še enega dela sanj. Velika dvoranska turneja, ki bo nosila ime albuma se začne letos 17. decembra v Areni Zagreb in od tam potuje v Split. Jelena je bila pred 11 leti prva ženska izvajalka, ki je uspela napolniti največjo dalmatinsko dvorano in na isti datum, točno 12 let kasneje 11. februarja, 2023 pa bo skušala ta uspeh ponoviti.