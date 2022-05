Veliki finale Evrovizije 2022: bo prihodnje leto šov gostila Ukrajina?

Kdo bo postal novi evrovizijski zmagovalec in tako na čislanem prestolu zamenjal razvpito italijansko skupino Maneskin, ki je to prestižno glasbeno tekmovanje pripeljala k našim zahodnim sosedom? Nocoj bodo nov zmagovalni evrovizijski napev razglasili v Torinu, kjer je na sporedu veliki finale 66. tekmovanja za pesem Evrovizije.

Med 20 nastopajočimi, ki so se v finale uvrstili prek dveh predizborov, ni slovenskih predstavnikov, mlade celjske zasedbe LPS, ki je s skladbo Disko (pričakovano) obstala v polfinalu. Prvič se bodo gledalcem predstavili tudi predstavniki držav, ki imajo mesto v finalu že zagotovljeno - Francije, Španije, Nemčije, Velike Britanije in Italije.

Finalni večer izbora za pesem Evrovizije 2022 bo odprla predstavnica Češke, zasedba We Are Domi, s pesmijo Lights Off, sklenil pa predstavnik Estonije Stefan s pesmijo Hope.

Iz prvega predizbora, ki je potekal v torek, so se v veliki finale Pesmi Evrovizije 2022 uvrstili Marius Bear (Boys Do Cry) iz Švice, Rosa Linn (Snap) iz Armenije, Systur (Medž Haekkandi Sol) iz Islandije, Monika Liu (Sentimentai) iz Litve, MARO (Saudade, Saudade) iz Portugalske, norveški predstavniki Subwoolfer (Give That Wolf A Banana), Grkinja Amanda Georgiadi Tenfjord (Die Together), Kaluš Orkestra (Stefanija) iz Ukrajine, moldavski predstavniki Zdob si Zdub & Fratii Advahov (Trenuletul) in S10 (De Diepte) iz Nizozemske.

Iz drugega predizbora pa so se poleg predstavnikov Češke in Estonije v veliki finale uvrstili še predstavnik Belgije Jeremie Makiese (Miss You), Azerbajdžana Nadir Rustamli (Fade To Black)in Poljske Ochman (River). Finski je uvrstitev v finale prinesla zasedba The Rasmus (Jezebel), Avstraliji Sheldon Riley (Not The Same), Švedski Cornelia Jakobs (Hold Me Closer), Romuniji pevec WRS (Llamame) in Srbiji Konstrakta (In Corpore Sano). Slednja je tudi edina iz držav bivše Jugoslavije, ki se je letos uvrstila v finale tega priljubljenega glasbenega tekmovanja.

Predstavniki Francije Alvan & Ahez bodo zapeli pesem Fulenn, španska predstavnica Chanel pesem SloMo, nemški predstavnik Malik Harris pesem Rockstars, Sam Ryder bo Veliko Britanijo zastopal s pesmijo Space Man, Italijo pa letos zastopata Mahmood & BLANCO z Brividi.

Za največjega favorita za zmago glede na stavnice sicer letos velja zasedba Kaluš Orkestra iz Ukrajine.