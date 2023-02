Velika pevska avdicija za novo skladbo

Ko se združijo izkušnje, ženska eleganca, zavidljiva kilometrina na glasbeni sceni in mladostniška energija, nastane nekaj čudovitega, predvsem pa navdihujočega. Prav takšen projekt pripravljata naša vrhunska glasbenica Marta Zore in trenutno najbolj priljubljen izvajalec na naših tleh Žan Serčič. Mladi štajerski glasbenik je Martin veliki oboževalec, v televizijski oddaji Zajtrk pri Andreji je priznal, da glasbeno kolegico neizmerno občuduje, naša pevka pa tudi sama pravi, da je že pred oddajo opazila Žanovo nadarjenost in njegove skladbe, ki so jo navdušile.

Vabilo na avdicijo Nadarjene pevke in pevci, Marta Zore vas vabi k sodelovanju v veliki akciji izbora za najboljšega pevca ali pevko. Na avdicijah lahko sodelujejo pevci, stari med 8 in 25 leti, zapeli pa bodo del skladbe po svoji izbiri. Prijava na avdicijo bo možna na samem kraju dogodka. Nepolnoletni kandidati bodo morali na avdicijo priti v spremstvu staršev. KJE BODO POTEKALE AVDICIJE? CELJE,

sobota, 4. februarja, ob 10. uri,

Celjski mladinski center,

Mariborska cesta 2 LJUBLJANA,

nedelja, 5. februarja, ob 10. uri,

Lutkovno gledališče,

Krekov trg 2 MARIBOR,

četrtek, 9. februarja, ob 18. uri,

Osnovna šola Slave Klavore Maribor, Štrekljeva ulica 31 PORTOROŽ,

nedelja, 19. februarja, ob 10. uri,

Avditorij Portorož-Portorose, Senčna pot 8A

»Nedavno, ko sva se dobila na kavi, sva takoj ugotovila, da je energija med nama prava in da si v prihodnje želiva glasbenega sodelovanja,« nam je zaupala pevka. Na njun duet bo verjetno treba še malce počakati, toda prvi korak, ki sta ga naredila v tej smeri, je enkratna priložnost za vse mlade, ki ljubijo glasbo. Marta Zore v sodelovanju s Slovenskimi novicami predstavlja akcijo in vabi na avdicije za izbor najboljšega pevca ali pevke ter zmagovalca oziroma zmagovalko nagrajuje s skladbo, ki jo bo ustvaril prav Žan Serčič.

Z Žanom na odru

Brezplačno snemanje avtorske skladbe, ki jo bo Serčič ustvaril posebej za zmagovalca te akcije, je nedvomno odlična nagrada za vsakega mladega ljubitelja glasbe, poleg tega pa bomo zmagovalca predstavili tudi na naših straneh. S skladbo se bo lahko predstavil tudi na enem od Žanovih koncertov.

Žan je v zadnjem letu navdušil z uspešnicama Zadnja noč, Naj me vzame in tudi priredno Letim, ki jo je v novi preobleki predstavil s svojimi Šakali. FOTO: KATJA GROBELNIK

»Akcija za izbor najboljšega pevca in nagradna skladba zanj je samo prvi projekt, v katerem bova sodelovala, kasneje pa si želiva skupaj zapeti tudi midva z Žanom,« pravi Marta, ki je izjemno zadovoljna, da se je Žan odzval vabilu v podporo mladim slovenskim talentom in bo za nekoga od njih ustvaril skladbo. Marta, ki je bila doslej predsednica mnogih strokovnih žirij, od Bitke talentov na RTV Slovenija pa do festivala Slovenske popevke, bo kot vodja strokovne žirije na avdicijah pomagala izbrati zmagovalca oziroma zmagovalko, predvsem pa se ji zdi pomembno, da bodo s to akcijo dali priložnost mladim pevcem in slovenski glasbeni ustvarjalnosti.