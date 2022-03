Veliki šok: na turneji umrl bobnar zasedbe Foo Fighters (FOTO)

Glasbeni svet je v šoku. Umrl je 50-letni bobnar priljubljene zasedbe Foo Fighters Taylor Hawkins. »The Foo Fighters družina je obupana zaradi tragične in nenadne izgube našega ljubljenega Taylorja Hawkinsa,« so zapisali. Dodali so, da bosta njegov duh in nalezljivi smeh živela z njimi še naprej.

Zbrana množica pred hotelom Casa Medina, kjer so našli Taylorja Hawkinsa. FOTO: Stringer, Reuters

Priljubljena rokerska zasedba je trenutno na turneji po Južni Ameriki. V času Hawkinsove smrti bi morali nastopiti na festivalu Estereo Picnic v Bogoti, prihodnji teden pa bi morali nastopiti na podelitvi glasbenih nagrad grammy.

Kaj se je zgodilo in zakaj je umrl, za zdaj še ni znano. Lokalni mediji pa poročajo, da naj bi Hawkinsa našli mrtvega v hotelski sobi.