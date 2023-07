Veličastni operni večer (FOTO)

Največja primadona 21. stoletja Anna Netrebko je s svojim bogato zvenečim glasom in karizmatično odrsko prezenco na novo opredelila, kaj pomeni biti operna zvezda. Z nastopi v živo in na večkrat nagrajenih posnetkih je postala vodilna mednarodna predstavnica opere.

Anna Netrebko je dobitnica glasbenih nagrad grammy, bambi in brit classical.

Z možem Yusifom Eyvazovom, ki je eden najbolj iskanih tenoristov svoje generacije, sta postala zvezdniški operni par brez primere, ko se jima na odru pridružijo še baritonist Željko Lučić, ki še naprej pridobiva priznanja za svoje izvedbe dramskega repertoarja v vodilnih svetovnih opernih hišah, in mezzosopranistka Elena Židkova, ki slovi kot sijajna interpretka mogočnih Wagnerjevih vlog, pa se zgodi prava čarovnija.

Ljubitelja kulturnih dogodkov sta tudi Aleš Musar in predsednica države Nataša Pirc Musar, v družbi Darka Brleka, direktorja Festivala Ljubljana.

Zvezdniški kvartet

In ravno tako je bilo, na vročo julijsko noč v Cankarjevem domu, kjer so nastopili v okviru Festivala Ljubljana skupaj s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko Michelangela Mazza, ki z zvezdniškim parom sodeluje že od leta 2017. Program je bil osredotočen na priljubljene točke iz raznolikih Verdijevih del iz različnih obdobij, od zgodnjega grandioznega sloga (Macbeth) do poznega spektakularnega in osebnega sloga, ki že močno rahlja ustaljene operne forme ter kaže nov dramatični razvoj (Aida, Otello).

Elena Židkova, Željko Lučić, Anna Netrebko, Yusif Eyvazov in Michelangelo Mazza

Kvartet gostujočih zvezd povezuje redno koncertiranje na odrih največjih opernih hiš, kot so milanska Scala, Dunajska in Berlinska državna opera ter Metropolitanska opera v New Yorku, zato smo Slovenci lahko ponosni, da smo jih slišali tudi pri nas. Vsekakor je bilo veličastno.