Veličasten zaključek s filharmoniki (FOTO)

Vsega lepega je enkrat konec in tako se je s sklepnim koncertom vrhunskih Dunajskih filharmonikov v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma sklenil tudi jubilejni, 70. Festival Ljubljana.

Dirigentka Živa Ploj Peršuh in Tomo Peršuh, direktor Akademije Branimir Slokar, sta velika ljubitelja vrhunske umetnosti. S plemenito gesto sta zavetje priskrbela tudi veliko nadarjenim mladim ukrajinskim glasbenikom.

Dunajski umetniki so s pianistom Rudolfom Buchbinderjem pod vodstvom maestra Ese-Pekke Salonena sklenili dva meseca in pol trajajoči festival, na katerem si je več kot 51.000 domačih in tujih obiskovalcev lahko ogledalo več kot 100 prireditev, na katerih je nastopilo skoraj 6000 umetnikov iz več kot 50 držav.

Sklepno dejanje ne bi bilo popolno brez prvega moža in prve dame prestolnice, Zorana Jankovića in njegove žene Mije.

In kot se spodobi, je sklepno dejanje obiskalo veliko znanih obrazov, rednih gostov in številnih ljubiteljev vrhunske klasične glasbe. Direktor festivala Darko Brlek je razkril, da je bila letošnja izvedba največja in najdražja doslej, stala je namreč več kot šest milijonov evrov, kar bi bilo brez izdatne pomoči ljubljanske mestne občine neizvedljivo, saj sta prav posluh in podpora župana zagotovila približno polovico sredstev.

Darko Brlek je s ponosom dvignil kozarec in s srčno izbranko Jano Lamberger nazdravil uspešnemu zaključku jubilejnega festivala.