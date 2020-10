Velenjčan, ki kraljuje na razigrani Ibizi

Živahno FOTO: BORABORACLUB

Brlee večino poletij od leta 2014 preživlja na Ibizi, kjer je rezidentni didžej v klubu Bora Bora

13 pesmi

Pet let za 13 pesmi FOTO: K. O. S.

4 videospote (za pesmi Visions, Medina, Believe in Paradise) so snemali na Ibizi, v Tel Avivu, Jeruzalemu in v Maroku.

Živahnost FOTO: BORABORACLUB

, ki prihaja iz Velenja, je svojo bogato kariero začel leta 2002, po osemnajstih letih dela pa je za njim izjemna bera didžejevskih nastopov doma, največ pa v tujini, kot tudi organizacijskih projektov in sodelovanj s številnimi tujimi ter domačimi didžeji in producenti.Je redni gost najbolj obiskanih glasbenih festivalov in klubov z elektronsko glasbo po vsem svetu, največ v Evropi. Od leta 2016 pa je kot producent in didžej postal tudi ustanovitelj glasbene založbe Overload Records. Pri tej založbi je zdaj izdal album Visions, ki ga je s prijateljem, prav tako producentom in didžejem Marcom Grabberjem ustvarjal kar pet let, na njem pa so sodelovali tudi številni vrhunski svetovni didžeji in producenti. Nastal je v Ljubljani, za miks in master pa so poskrbeli v Berlinu.Na albumu Visions je 13 pesmi, ki so nastale v sodelovanju z zvezdami, kot so Magdalena, Marc DePulse, Several Definitions, Marc Grabber in Purple Pill. Na njem je mogoče zaznati močan vpliv orienta, iz katerega je črpal zvočne elemente kot tudi vizualne motive njegove mističnosti. Mimogrede. Brlee večino poletij od leta 2014 preživlja na Ibizi, kjer je rezidentni didžej v klubu Bora Bora.