Vedno pripravljeni za žur

Člani ansambla so kitarist Blaž Planinšek, basist Ahac Pustinek, klaviature igra Maja Lobnikar, harmonikar, ki po potrebi sede tudi za bobne, pa je Rok Arnšek. Vsi tudi pojejo. So ansambel z veliko pozitivne energije, dobre volje, družita pa jih prijateljstvo in ljubezen, saj sta Rok in Maja par tudi zasebno.

Najraje igrajo na veselicah in drugih zasebnih zabavah, kjer je vzdušje vedno sproščeno, a ni izključeno, da se v prihodnje ne bodo preizkusili tudi na kakšnem festivalu. Mi smo jih pred kratkim srečali na letošnjem hmeljarskem likofu oziroma Savinjskem Oktoberfestu, ob fontani piv, kjer so poskrbeli za odlično zabavo. Za začetek pa so zaigrali neuradno himno doline zelenega zlata, valček Savinjska dolina, ki ga je že pred leti ustvaril Franjo Berger za Ansambel Franca Bergerja.

Zabavali so tudi obiskovalce letošnjega Savinjskega Oktoberfesta in hmeljarskega likofa v Žalcu.

Člani Ansambla Zažur igrajo tako narodno-zabavno kot tudi zabavno glasbo, saj imajo poslušalci zelo različen okus. V osnovi pa ostajajo zvesti domači narodno-zabavni glasbi, kar izkazujejo tudi s tem, da si za nastope oblečejo narodno nošo. Snemajo in ustvarjajo tudi lastne skladbe. Prvo avtorsko pesem, gre za polko z naslovom Moje sanjsko dekle, za katero je melodijo in besedilo ustvaril Blaž Planinšek, aranžma pa je delo Martina Juharta, so posneli lani, prav tako so zanjo posneli tudi videospot.

»Seveda si v prihodnosti želimo posneti še več avtorskih skladb, nekatere že nastajajo, a je koronačas vse skupaj malce upočasnil. V tem času so se občutno zmanjšali tudi praznovanja in zabave, ki bi jih ljudje, vsaj tako mislimo, še bolj potrebovali, da bi se malo razvedrili, poveselili in pozabili na vse skrbi, ki nas spremljajo, a žal zdravstvena situacija sproščenega druženja ne dopušča,« pravijo fantje in dekle, ki so si ime ansambla izbrali zato, ker so vsi zelo energični, kar se čuti tako na odru kot v načinu izvajanja glasbe. Vzornikov nimajo, želijo pa si postati čim bolj prepoznaven ansambel.

In kaj počno, kadar niso na odru? »Večino prostega časa še vedno namenimo glasbi, kadar nismo na odru, pa se posvečamo športnim aktivnostim, da ohranjamo primerno kondicijo, ki jo tudi potrebujemo za nastope,« sklenejo Maja, Rok, Blaž in Ahac, ki so vedno za dober žur.