Vedeževalec Blaž ima novo: »Je malce nagajiva« (VIDEO)

Vedeževalec Blaž Knez ima novo. Javnosti je predstavil svojo svežo pesem z naslovom Pingvin. Pesem je napisal in aranžiral Miha Hercog, videospot zanjo pa je nastal pod vodstvom Žige Gjura.

»Pesem je malce nagajiva, z zabavnim pridihom in v njo smo vložili veliko truda in strasti,« pravi pevec in vedeževalec.

»Prvi odzivi poslušalcev so odlični, kar me izredno veseli,« je še dodal.