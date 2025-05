Večer s slovenskimi glasbeniki, poln ritma in zgodb (FOTO)

Glasbeni večer v ljubljanskem klubu Daktari, ki ga je ob izidu albumov Praslovan, Izhod, Tu in zdaj, Propaganda in Sončne oči organizirala založba Dallas Records, je bil več kot uspešen. Prostor je bil poln znanih obrazov tako iz glasbenih kot novinarskih krogov, dogajanje pa je spretno povezovala in usmerjala Jana Morelj.

Dogodek se je začel z Zoranom Predinom, ki je oder delil z režiserjem Slobodanom Maksimovićem. Predstavila sta album Praslovan, katerega glasba spremlja Predinov nedavno izdani film, v katerem avtor povezuje glasbeno in filmsko zgodbo na svoj prepoznavni način. Ob tem je bila predstavljena tudi vinilna izdaja, ki je med obiskovalci požela veliko zanimanja. Jeseni pa so napovedali tudi koncertno turnejo.

Sledil je pogovor z Alenom Steržajem iz skupine Big Foot Mama, ki je predstavil album Izhod. Čeprav se obeta nekaj svežega v prihodnjem letu, je njegova menedžerka prijazno, a odločno opozorila, da podrobnosti zaenkrat ostajajo skrivnost. Nato so na oder stopili člani skupine Krshkopoljac, ki so z energijo in načrti navdušili občinstvo. Še posebno veliko pozornosti je pritegnila naslovnica njihovega vinila Propaganda, ki jo je ročno ilustriral Miloš Radosavljević.

Jure Lesar je z voditeljico razpravljal o vsebini svojega introspektivnega albuma Tu in zdaj, dogodek pa so zaključili mladi Ranr s svojo cede izdajo Sončne oči. Kot edini brez vinilke, a s svežo ustvarjalno vizijo so poudarili, da ne želijo biti žanrsko omejeni – ker če ustvarjaš iz srca, pravijo, žanr izgubi pomen. Vsi prisotni glasbeniki so napovedali prihodnje projekte, nove izdaje, koncerte in single.

Jure Lesar je razpravljal o vsebini svojega introspektivnega albuma Tu in zdaj. FOTO: MEDIASPEED.NET

Alen Steržaj, basist skupine Big Foot Mama, je predstavil album Izhod. FOTO: MEDIASPEED.NET

Frenk Les in Tomi Gregel iz zasedbe Krshkopoljac FOTO: MEDIASPEED.NET