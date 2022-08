Večer, poln virtuoznosti

Po nekaj dneh premora je Ljubljana Festival na odru Cankarjevega doma kar dva večera zapored gostil glasbenike različnih kultur Srednjega vzhoda, ki so pod taktirko svetovno znanega dirigenta in pianista, med drugim dobitnika sedmih grammyjev, Daniela Barenboima združeni v orkestru West-Eastern Divan Orchestra. V drugi noči njihovega ustvarjanja so se na odru pridružili vodilni osebnosti na področju današnje glasbe, pianistu in velikemu človekoljubu Lang Langu. Lang je mojster predajanja sporočila skozi glasbo, ki z enakim veseljem zaigra milijardam gledalcev na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger 2008 v Pekingu ali le nekaj sto otrokom v javnih šolah. Razprodana dvorana Cankarjevega doma je uživala v virtuoznosti kitajskega čudežnega dečka in spremljavi orkestra, ki je pristavil tudi svoj samostojni del.

Breda Pečovnik, direktorica kongresno-komercialne dejavnosti v Cankarjevem domu, v družbi zakoncev Yu Chen Chang in vsestranskega ustvarjalca Vena Jemeršića, režiserja, direktorja fotografije, glasbenika in pesnika. FOTO: Mediaspeed

Gostitelja, kot se šika – skoraj ni dogodka, ki bi se odvil brez Jane Lamberger in Darka Brleka, direktorja Festivala Ljubljana. FOTO: Mediaspeed

Pevec Omar Naber je na koncert klavirskega mojstra prišel s svojo največjo oboževalko, glasbeno pedagoginjo in prav tako pianistko, mamo Alenko. FOTO: Mediaspeed