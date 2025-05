Večer, ki je pobožal vse čute (FOTO)

Na posestvu Štajerska sivka v Kamnici pri Mariboru je potekal izjemen večer, namenjen ljubiteljem vrhunske kulinarike, odlične glasbe in neokrnjene narave. Dogodek, ki je bil zaradi slabega vremena prestavljen iz nasada damaščanskih vrtnic v skedenj, je kljub temu navdušil obiskovalce. Za kulinarično razvajanje je poskrbel priznani chef Filip Matjaž, znan po svoji restavraciji COB v Portorožu, ki se ponaša z Michelinovo zvezdico. V sodelovanju s študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor je pripravil pethodni meni, ki je navdušil prisotne.

Večer je glasbeno obogatila priljubljena pevka Nina Pušlar, ki letos praznuje 20-letnico samostojne glasbene kariere. Dogodek je del širšega koncepta, ki ga razvija lastnik posestva Boštjan Lesjak. Kot je poudaril, želijo Štajersko sivko odmakniti zgolj od poročnih slavij in jo približati širšemu občinstvu kot prostor za druženje ob dobri hrani in glasbi.

V prihodnjih mesecih se obetajo novi dogodki – 19. junija bo nastopila Ditka, kuhal pa bo Mojmir Šiftar, medtem ko bosta 28. avgusta na odru Tomi Meglič in Gušti ob kulinariki Boštjana Lačna iz Kodile.

Skozi dogodek je v voditeljski vlogi goste popeljala glasbenica in novinarka Špela Pokeržnik. FOTO: MEDIASPEED.NET

Pravi velnes za gurmane sta pripravila kuharski mojster Filip Matjaž in štajerski vinar Aleksander Rigo, ki v Rošpohu ustvarja vse bolj prepoznavno znamko Rigo Vino. FOTO: MEDIASPEED.NET

Boštjan Lesjak, lastnik posestva Štajerska sivka in direktor televizije BKTV, je bil skupaj s partnerico Tejo Peček odličen gostitelj. FOTO: MEDIASPEED.NET

Mariborski cvetličar Iztok Harb in Tanja Angleitner Sagadin, nekoč direktorica VSGT Maribor, danes pa vodja mednarodne pisarne na univerzi Alma Mater Europaea FOTO: MEDIASPEED.NET

Obiskovalce so s kulinaričnimi mojstrovinami pomagali razvajati tudi študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, in sicer pod budnim očesom Sebastjana Plevčaka, vodje šolske Restavracije Sedem, ob njem Tilen Forštnarič. FOTO: MEDIASPEED.NET