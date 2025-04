Večer harmonike in smeha navdušil (FOTO)

Tudi letos so učenci Glasbene šole (GŠ) Bučar pripravili tradicionalni koncert Večer harmonike in smeha, ki bo vsem še dolgo ostal v lepem spominu. »Ker je zanimanje za ta dogodek vsako leto večje, smo ga letos prvič pripravili v športni dvorani OŠ Sostro, kjer je množica navdušencev nad slovensko glasbo uživala kar dobre tri ure,« pove Simon Bučar, vodja ene najbolj dejavnih glasbenih šol pri nas, ki učence vsako leto navdušuje z različnimi projekti.

Učenci Glasbene šole Bučar so zaigrali tudi med publiko.

»Naslov letošnje teme koncerta je bil In svet se vrti. S tem smo želeli povedati, da je pomembno sodelovanje med generacijami in prenašanje bogatih vrednot, kot so delavnost, vztrajnost in potrpežljivost. Na odru smo dali prostor mladim, nadobudnim kot tudi že izkušenim glasbenikom ter glasbenim legendam, na katere smo ponosni. Vodilo naše GŠ je namreč, poleg primarnega predajanja glasbenega znanja, tudi vzgajanje mladih v duhu prej omenjenih vrednot,« pove Bučar.

»Letošnji Večer harmonike in smeha je bil res ganljiv, videli smo, da so se marsikomu v dvorani orosile oči.«

Bogat glasbeni program so poleg Orkestra harmonikarjev Bučar pripravili mentorji GŠ Bučar, nekateri solo harmonikarji s svojimi učitelji, zapel je pevski zborček GŠ Bučar in učenci GŠ Bučar. Nekateri pa so se na ta največji dogodek pripeljali tudi z Obale.

Od lastnih skladb do komedije

Obiskovalcem se je najprej z lastnima skladbama predstavil učenec kitare Marcel Kodre, sledil je venček instrumentalnih skladb Simona Bučarja, ki je opeval njihove glasbene pohode. Zatem so se na odru izmenjali ansambli Nemir, Tomaža Rota, Gašperja Mirnika, Preprosti muzikanti, Akustik kvatro, Fantje Treh rajskih far, prišli so tudi Guinnessovi rekorderji ansambel Štirje kovači, častni gost pa je bil legendarni pevec Andrej Bergant, edini še živeči član Slakove zasedbe.

Med nastopajočimi so bili tudi legendarni Štirje kovači.

S stand upom je koncert začinil Žan Papič, gledalce je nagovorila Slovenka leta 2024, prostovoljka in humanitarka Jolanda Grom Ravnikar, prek videoposnetkov pa so zbrane v dvorani nagovorili tudi slovenski pisatelj Ivan Sivec, županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak in duhovnik Martin Golob.

3 URE so uživali ljubitelji slovenske glasbe.

Pestro dogajanje na odru so s plesnimi vložki popestrila še dekleta plesne skupine Hype in najmlajše gasilke PGD Lipoglav. Da so se točke lepo povezovale, je skrbela prekaljena moderatorka Tanja Vidic Goršak. »Letošnji Večer harmonike in smeha je bil res ganljiv, videli smo, da so se marsikomu v dvorani orosile oči, vsi nastopajoči pa smo bili ob pogledu na vriskajoče in objeto občinstvo, ki je glasno prepevalo slovenske legendarne pesmi, presrečni,« je misli po koncertu strnil Simon Bučar, ki se je z učenci na ta večer intenzivno pripravljal vse leto, nabiral ideje, izbiral goste ter pisal scenarij.

Obiskovalci so željni takšnih prireditev.

Zaenkrat ni znano, ali bo večer harmonike in smeha tudi drugo leto, vsekakor pa so obiskovalci vseh dosedanjih dokazali, da so jih željni. Kmalu pa bodo v GŠ Bučar poslušalce slovenske zabavne in narodnozabavne glasbe razveselili z novim projektom.